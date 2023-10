Nachwuchs bei den Wittelsbachern

Die Wittelsbacher sind um einen Sprößling reicher.

Konstantin Prinz von Bayern und seine Ehefrau Deniz sind erneut Eltern geworden. Ihr zweiter Sohn Nikolaus sei am 10. August zur Welt gekommen, schreibt das Haus Bayern in einer Mitteilung in den sozialen Medien. Zuvor hatte unter anderem die "Abendzeitung" berichtet.

Ein Familienfoto mit Hund zeigt die Eltern auf einer Wiese, im Hintergrund weiden Kühe. Deniz Prinzessin von Bayern hält das Neugeborene im Arm, das einen weißen Strampler trägt. Innig blickt die junge Mutter auf ihr Baby, während ihr Gatte fröhlich in die Kamera lacht. Der erstgeborene Sohn Alexis ist auf dem Bild nicht zu sehen.

Konstantin und Deniz von Bayern haben vor fünf Jahren im Schweizer Nobelort St. Moritz geheiratet. Im Stammbaum der Wittelsbacher nehmen sie eine untergeordnete Rolle wahr. Konstantin ist Sohn des früheren Rennfahrers Leopold von Bayern und gehört nicht zur Linie des amtierenden Chefs des Hauses Wittelsbach. Das ist seit 1996 Franz Herzog von Bayern.

