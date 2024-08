Parken bei Adele-Konzerten an der Messe München: Parkhäuser und Tarife im Überblick

Insgesamt fast eine Million Besucher werden bei zehn Konzerten von Superstar Adele in München erwartet. Das klingt nach einem Verkehrschaos. „Bei Veranstaltungen dieser Größenordnung können An- und Abreise mit Wartezeiten verbunden sein“, kündigte der Veranstalter der Shows bereits vorab an und rät zu einer rechtzeitigen Anreise. Das sind die Termine der Konzerte:

Freitag, 2. August 2024

Samstag, 3. August 2024

Freitag, 9. August 2024

Samstag, 10. August 2024

Mittwoch, 14. August 2024

Freitag, 16. August 2024

Freitag, 23. August 2024

Samstag, 24. August 2024

Freitag, 30. August 2024

Samstag, 31. August 2024

Adele in München: Parken an der Messe mit Parkticket

Laut Veranstalter gibt es spezielle Parkplätze für Konzertbesucher. Bereits auf der A94 werden diese ausgeschildert. Der Veranstalter rät, der Beschilderung zu folgen. Auf den Parkplätzen kann man während des jeweiligen Konzerts sein Auto abstellen, eine Übernachtung dort ist nicht erlaubt. Eine Parkplatzgarantie gibt es nur mit einem gültigen Parkticket, das bereits vorab online erworben werden kann. Dieses kostet pro Termin 15 Euro. Mit dem Kauf des Tickets erhält man einen QR-Code für die Einfahrt zum Parkplatz.

(Wo genau sind diese Parkplätze?)

Parken bei Adele-Konzert: Parkhäuser an der Messe München

An der Messe und in der Nähe befinden sich auch mehrere Parkhäuser. Direkt an der Messe gibt es das P+R Parkhaus Messestadt Ost mit gut 1000 Parkplätzen, das durchgehend geöffnet ist. Für Konzertbesucher gilt der Standardtarif von 15 Euro. Das Parkhaus ist aus östlicher Richtung (Kreisel Willy-Brandt-Allee / De-Gasperi-Bogen) erreichbar, die Zufahrt aus nördlicher Richtung (Paul-Henry-Spaak / Am Messefreigelände) ist gesperrt.

Im Parkhaus Messe München APOCA haben 4650 Autos Platz. Dieses ist nur während Messen und Veranstaltungen geöffnet. Die Kosten pro Tag liegen bei einer Fachmesee bei 17 und bei Publikumsmessen bei 14 Euro.

Bei den Riem Arcaden befindet sich eine Tiefgarage mit 2340 Stellplätzen, die durchgängig geöffnet ist. Der Tarif beträgt pro Stunde 1,80 Euro pro Stunde und maximal 25 Euro pro Tag. Das Konzertgelände ist von dort aus fußläufig erreichbar.