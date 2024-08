Instagram-Nutzer schleicht sich vor Adele-Konzerten auf Messegelände und veröffentlicht Video

Das Warten der Fans hat bald ein Ende: Am Freitagabend steht der britische Superstar Adele zum ersten Mal auf dem Münchner Messegelände auf der Bühne. Und das ist nicht nur irgendeine Bühne. Sie wurde speziell für die Konzerte in Riem gebaut. Und außerhalb der Arena ist eine „Adele World“ entstanden, wie es der Veranstalter nennt. Diese ist an allen Veranstaltungstagen von 15.30 Uhr bis Mitternacht geöffnet.

Instagram-Nutzer schleicht sich auf Adele-Konzertgelände in München

Offenbar wollten aber nicht alle bis Freitagnachmittag warten, um die „Adele World“ zu erkunden. Der Instagram-Nutzer „Sneakerking4u“ hat sich bereits vorher auf das Gelände geschlichen und ein Video von seinem Besuch veröffentlicht. „Live Life for Free“ und „No T!cket, No Problem“, steht in seiner Profilbeschreibung. Getreu diesem Motto hat er es offenbar auch auf das Münchner Messegelände geschafft – und das nach seiner Aussage schon vier Tage vor dem ersten Auftritt der Sängerin.

„Der SneakerKing war schon immer ein großer Fan von Musik, LIVE-Konzerten, Sportveranstaltungen, VIP-Lounges und Ähnlichem.

Da Tickets knapp wurden und die Preise im Laufe der Jahre in die Höhe schossen, hat er zahlreiche Fähigkeiten, Techniken und Strategien entwickelt, um seine Lieblingskonzerte völlig kostenlos ansehen zu können und euch gleichzeitig streng geheime Aufnahmen hinter den Kulissen zu präsentieren, ohne Geld für den Ticketkauf auszugeben“, schrieb er zu dem Video. Darin zu sehen sind Bierbänke, Verpflegungsstände und eine weitere kleinere Bühne außerhalb der großen Arena.

Karussell und Riesenrad bei „Adele Word“ in München

Große Überraschungen veröffentlichte „Sneakerking4u“ mit dem Video aber nicht. Der Veranstalter geb bereits vor den Konzerten bekannt, dass außerhalb der Arena ein Hospitality-Bereich entstehen sollte. In dem themenorientierten Gastro-Park im Freien erwartet die Besucher ein englisches Pub, Farmer Markets und ein typischer bayerischer Biergarten mit Live-Entertainment, verspricht der Veranstalter. Es sollen dort verschiedene Speisen und Getränke angeboten werden. Zudem gibt es ein Karussell und ein Riesenrad.