Ägyptisches Museum in München hat einen neuen Leiter

Arnulf Schlüter leitet ab 1.

März das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst in München. Der Ägyptologe sei bereits seit 19 Jahren im Hause tätig und sei dann 2014 stellvertretender Direktor geworden, teilte das Kunstministerium am Donnerstag mit. Neben seiner Arbeit im Museum habe der 43-Jährige auch an mehreren Ausgrabungen teilgenommen. So leitete Schlüter seit 2021 auch das Naga-Projekt im Sudan, bei dem nach Überresten einer reichen Tempelstadt gesucht wird. Die bisherige Museumsleiterin Sylvia Schoske ist vor gut einem Jahr in den Ruhestand gegangen. Ihr neu gekürter Nachfolger Schlüter hat das Haus nach ihrem Weggang zunächst kommissarisch geleitet.

