ePA, Zeitumstellung und Klimawoche: Das steht im Oktober in Bayern an

Mit dem Oktober kommen einige Änderungen und Neuerungen in den Freistaat. Und auch einige Termine stehen bevor. Eine Übersicht.

Bayerische Klimawoche und Ende der Wiesn

Vom 10. bis zum 19. Oktober findet im gesamten Freistaat die bayerische Klimawoche statt. Mit vielfältigen Aktionen sollen Themen wie Klima, Klimaschutz und -bildung Aufmerksamkeit gegeben werden. Ein weiteres Event spielt sich am 25. Oktober um 12 Uhr in Gundremmingen ab: Dort werden die zwei Kühltürme des alten Atomkraftwerks gesprengt. Es werden zahlreiche Schaulustige erwarten.

Blick vom Riesenrad auf die Besucher der 190. Wiesn. Das Oktoberfest findet vom 20. September bis 05. Oktober 2025 auf der Münchner Theresienwiese statt. Foto: Peter Kneffel, dpa

Zudem geht das 190. Oktoberfest zu Ende: Bis zum 5. Oktober kann die Wiesn noch besucht werden. Bereits am ersten Wiesn-Wochenende wurden mit knapp einer Million Besuchenden Rekorde geknackt. Die Aicher Ambulanz war am ersten Tag etwa 500 Mal im Einsatz. Am zweiten Wiesn-Wochenende war das Gelände so überfüllt, dass es kurzerhand gesperrt wurde.

Das Wetter hat nun auch in Bayern den Herbst eingeleitet. Und gar nicht mehr lange ist es hin, dann beginnt schon die Winterzeit: In der Nacht vom 25. auf den 26. Oktober wird zudem die Uhr um eine Stunde zurückgestellt.

„Service-Upgrades“ für Bankkunden

Zudem erwarten Bankkunden gleich zwei „Service-Upgrades“ ab dem 9. Oktober, wie BR24 berichtete. Mit der Vereinfachung von Überweisungen durch die IBAN ist der Gegencheck weggefallen, der gemacht wird, um festzustellen, ob eine IBAN tatsächlich zu der vorgesehenen Person gehört. Diesen zweiten Faktor soll es wieder geben. Alle europäischen Banken führen dafür ein Ampelsystem ein: Ein Algorithmus kontrolliert bei der Empfänger-Überprüfung, ob IBAN und Name des Kontoinhabers übereinstimmen. Ein grünes Ampelzeichen zeigt Kunden, dass die Überweisung abgeschickt werden kann. Bei leichten Abweichungen des Namens erscheint ein orangefarbenes Signal und bei keiner Übereinstimmung ein rotes Warnzeichen.

Zudem kommt eine freigegebene Überweisung innerhalb von zehn Sekunden auf dem angegebenen Konto an und wird da verbucht. Der Service steht Kunden rund um die Uhr an allen Wochentagen zur Verfügung. Der kostenlose Service ist EU-weit verpflichtend.

Einreisen nach Europa: Das ändert sich für Nicht-EU-Bürger

Das Einreisen nach Europa wird ab dem 12. Oktober für Menschen, die nicht aus der EU kommen, anders. Gemäß dem dann beginnenden „Elektronischen Einreisesystem“ der EU (EES) werden bei der Ein- und Ausreise drei Merkmale an den Flug- oder Seehäfen erfasst, wie BR24 berichtete: Es wird eine Passkontrolle vorgenommen, ein Foto gemacht und es werden vier Fingerabdrücke genommen und gespeichert. Damit soll die Aufenthaltsdauer von Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürgern besser kontrolliert werden. Der Münchner Flughafen startet mit der Einführung des Systems laut BR24 nach Düsseldorf und Frankfurt.

Was sich sonst noch ändert

Ärzte müssen ab Oktober Befunde und Rezepte von Patienten in der elektronischen Patientenakte (ePA) hinterlegen. Dies wird für sie Pflicht. Es kann auch ein Widerspruch gegen die Nutzung eingelegt werden.

Hecken und Bäume dürfen ab dem 1. Oktober beschnitten werden. Der Grund: Die Schutzzeit für brütende Vögel und andere Tiere endet.

Ab Mitte Dezember ändert sich der Bahn-Fahrplan für den Winter .