Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Ärger um Bubble Tent nahe der Ostlerhütte am Breitenberg: Landratsamt fordert Rückbau - Pächter will einlenken

Allgäu

Behörde fordert Rückbau vom „Sky Dome“ am Breitenberg: So reagiert der Betreiber

Ein durchsichtiges, kugelförmiges Zelt nahe der Ostlerhütte am Breitenberg ruft das Landratsamt auf den Plan. Der Schlafplatz steht in einem Biotop.
Von Tobias Schuhwerk
    • |
    • |
    • |
    Der „Sky Dome“ in der Nähe der Ostlerhütte sorgt für Diskussionen.
    Der „Sky Dome“ in der Nähe der Ostlerhütte sorgt für Diskussionen. Foto: Franziska Hetterich, Benedikt Siegert

    Es sieht aus wie eine überdimensionale Seifenblase, in der man übernachten kann. Mitten in den Bergen. Ein so genanntes „Bubble Tent“ (Blasen-Zelt) auf einer Holzplattform im Bereich der Ostlerhütte am Pfrontener Breitenberg ruft die Behörden auf den Plan. Das Landratsamt Ostallgäu hat dem Hütten-Pächter die weitere Nutzung untersagt und den sofortigen Rückbau angeordnet, wie unsere Redaktion exklusiv erfuhr.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden