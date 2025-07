Über den Tisch gezogen? Gemeinden fechten Hochwasserschutz-Verträge an

Nach dem verheerenden Hochwasser im Juni vor einem Jahr wird das Rückhaltebecken Siefenwang bei Dinkelscherben seit diesem Frühjahr gebaut. Das sorgte nach langen Verzögerungen für Erleichterung in der Marktgemeinde im Kreis Augsburg. Doch Bürgermeister Edgar Kalb beschleicht der Verdacht, dass die Kommune vom Freistaat Bayern zu einem äußerst ungünstigen Vertragsabschluss genötigt wurde, Kalb spricht von „rechtlich zweifelhaft“. Wie zehn weitere bayerische Kommunen hat Dinkelscherben die Finanzierungs-Vereinbarung mit dem Freistaat angefochten, weil es sich über den Tisch gezogen fühlt. Betroffen sein könnten insgesamt fast 100 Städte und Gemeinden mit knapp 140 Hochwasserschutzprojekten, die seit 2014 vereinbart wurden.

Aufforderung zum Protest wegen Kosten für Hochwasserschutz

Dinkelscherben folgte mit seinem Protest einem Aufruf der Juristin Juliane Thimet. Die Direktorin beim Gemeindetag ist Spezialistin für Wasser- und Kommunalrecht. Sie wirft dem Freistaat beziehungsweise dem Umweltministerium vor, die Städte und Gemeinden bei Hochwasserschutzprojekten an Gewässern erster und zweiter Ordnung zu einer finanziellen Beteiligung genötigt zu haben, obwohl diese im Wassergesetz gar nicht vorgesehen sei. Thimet spricht von einem Rechtsbruch. „Den Gemeinden wird eine Pflicht zur Kostenbeteiligung suggeriert, die es gar nicht gibt.“

Die Kommunen sollen sich das Geld im Anschluss von Grundstückseigentümern wiederholen, die von den neuen Dämmen profitieren. Doch das sei rechtlich gar nicht umsetzbar, so die Juristin, schon seit über zehn Jahren gebe es ein entsprechendes Urteil des Verwaltungsgerichtshofs. Begründet ist dieses mit einer bis heute nicht geschlossenen Lücke im Wassergesetz. Den Städten und Gemeinden bleibe keine andere Wahl, als sich selber zu beteiligen, weil der Freistaat sonst nicht baue, sagt Thieme: „Kein Vertrag, kein Schutz.“

So läuft die Finanzierung des Hochwasserschutzes

Auf eine Anfrage der Augsburger SPD-Abgeordneten Anna Rasehorn widerspricht das Umweltministerium. So eine Zwangssituation könne gar nicht entstehen, weil der Freistaat an Gewässern erster und zweiter Ordnung verpflichtet sei, für Dämme zu sorgen. Allerdings gibt es da einen Haken – und der heißt „Finanzierungsvorbehalt“. Wenn die Finanzierung nicht gesichert ist, legen die Wasserwirtschaftsämter nicht los. Und in der Vollzugspraxis sei es tatsächlich so, dass die Gemeinden die Vorschüsse und Beiträge in Höhe von bis zur Hälfte der Kosten übernehmen, welche von den Begünstigten der Dämme eingetrieben werden sollten. Das räumt das Ministerium ein. Geregelt wird das in sogenannten Beteiligtenvereinbarungen.

Dinkelscherbens Rathauschef Kalb erinnert sich gut, wie das im Falle seiner Marktgemeinde war. „Man hat uns klar und deutlich gesagt, wenn ihr nicht unterschreibt, dann können wir nichts tun. Als haben wir mit Blick auf die Gefahrenlage zähneknirschend zugestimmt.“ Danach passierte erst einmal gut sieben Jahre lang nichts mehr – nur die Baukosten stiegen. Statt von vier Millionen Euro ist inzwischen von weit mehr als neun Millionen die Rede. Dinkelscherben ist mit einem Drittel dabei und nicht allein mit dem Problem der Kostenexplosion. Gerade an der Donau gibt es darüber massive Beschwerden, dort haben Städte und Gemeinden schon an die 25 Millionen Euro bezahlt und fürchten nun weitere Rechnungen.

Insgesamt müssen sich die Kommunen bei besagten 140 Hochwasserschutzprojekten mit mehr als einer Viertelmilliarde Euro beteiligen – sofern die strittigen Vereinbarungen halten, die nun von den ersten elf Kommunen angefochten werden. Auch das Umweltministerium versichert, man arbeite „intensiv“ an dem Problem. „Insbesondere geht es dabei um konkrete Wege, um die Kommunen bei Baukostensteigerungen zu entlasten. So sollen zügige Verfahren zum Schutz der Menschen vor Ort erreicht werden.“

Bürgermeister: „Wir haben zähneknirschend zugestimmt“

Die Augsburger SPD-Abgeordnete Rasehorn kommentiert diese Versprechen skeptisch: „Bislang haben wir beim Ministerium noch kein aktives Tun festgestellt. Wir kommen nullkommanull voran.“ Und in Dinkelscherben bewertet Bürgermeister Kalb die Erfolgsaussichten der Anfechtung zurückhaltend: „Keine Ahnung, ob es was nutzt.“

Er ist beim Hochwasserschutz Kummer gewohnt. Das Rückhaltebecken Siefenwang war bei seinem Amtsantritt 2014 schon seit einem Jahr genehmigt. Dann gerieten die Grundstücksverhandlungen ins Stocken. Es kam zu gerichtlichen Auseinandersetzungen und schließlich reichte das Geld im bayerischen Haushalt nicht. Beim Hochwasser vor einem Jahr wäre das Becken bitter nötig gewesen und wurde zum Symbol für Versäumnisse beim Hochwasserschutz. Ende 2026 soll Siefenwang fertig sein und auf einer Fläche von 136 Hektar etwa 1,3 Millionen Kubikmeter Wasser auffangen können.