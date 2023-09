Ebner-Steiner: Aiwanger ist Teil des Systems Söder

Katrin Ebner-Steiner, AfD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, sieht Freie-Wähler-Politiker Hubert Aiwanger als Teil des "Systems Söder".

" Aiwanger spielt nur Opposition", sagte sie beim politischen Gillamoos in Abensberg (Landkreis Kelheim). Er habe "die Aufgabe, die Stimmen der kritischen Bürger ins System reinzuholen und dort zu neutralisieren". Allein diese Funktion sichere ihm das politische Überleben, so Ebner-Steiner. "Aiwanger ist der brüllende Bierzelttiger, der als Schmusekätzchen bei Söder auf dem Arm landet." Die CSU wiederum sei "eine der Hauptverantwortlichen des ganzen Wahnsinns, der heute unser Land befallen hat".

Hubert Aiwanger steht seit gut einer Woche wegen der Flugblatt-Affäre in der Kritik. Am Sonntag teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit, an seinem Stellvertreter und an der Koalition mit den Freien Wählern festhalten zu wollen.

Der Gillamoos ist ein Jahrmarkt mit Volksfest- und Bierzeltbetrieb. Die Veranstaltung hat eine mehr als 700-jährige Tradition und ist gerade für die politischen Reden am letzten Festtag überregional bekannt.

(dpa)