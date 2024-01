Bauern setzen Proteste fort: Veranstaltung in Augsburg

Bayernweit sind seit Montag Landwirte mit ihren Schleppern unterwegs, um gegen die Subventionskürzungspläne des Bundes zu protestieren. Zu einer zentralen Versammlung steuern sie nun Augsburg an.

Die bayerischen Landwirte setzen am Mittwoch ihre Aktionen gegen die Subventionskürzungspläne der Bundesregierung fort. Auch am dritten Tag der Aktionswoche sind in mehreren Bezirken Protestfahrten mit Traktoren und Kundgebungen geplant. In Augsburg ist die zentrale Versammlung der Aktionswoche auf dem Volksfestgelände am Plärrer geplant. Als Hauptredner wird der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Günther Felßner, erwartet.

Die Polizei rechnet damit, dass es wegen der Kundgebung in Augsburg selbst und auch den Landkreisen in der Region wieder zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt. Die Beamten rechnen mit 3000 Teilnehmern und etwa 1000 Fahrzeugen, Traktoren und Lastern, bei der Protestveranstaltung.

Am Montag hatten die Aktionen der Bäuerinnen und Bauern bundesweit begonnen, fast überall gab es erhebliche Verkehrsbehinderungen. Allein in Bayern beteiligten sich Zehntausende an dem Protest. Am Dienstag gab es weitere Demonstrationen, die Auswirkungen waren allerdings wesentlich geringer als am Vortag.

Unmittelbarer Anlass der Kundgebungen waren die mittlerweile zum Teil schon wieder zurückgenommen Kürzungspläne der Bundesregierung bei Steuervergünstigungen für die Bauern.

(dpa)