Motorradfahrer stürzt in Kurve und wird schwer verletzt

Weil er mutmaßlich zu schnell gefahren ist, verliert ein 21-Jähriger in Schwaben in einer Kurve die Kontrolle über sein Krad und stürzt. Freunde von ihm alarmieren den Notruf.

Ein Motorradfahrer hat im schwäbischen Aindling (Landkreis Aichach-Friedberg) in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist gestürzt und in einem Feld gelandet. Ein Rettungshubschrauber habe den schwer verletzten 21-Jährigen am Freitagabend in ein Krankenhaus geflogen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der junge Mann sei wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in der Kurve von der Straße abgekommen. Freunde des 21-Jährigen, die hinter ihm fuhren, wählten laut Polizei den Notruf und leisteten Erste Hilfe. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

(dpa)