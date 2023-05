Zusammenstoß von zwei Radfahrern: 13-Jährige schwer verletzt

Bei dem Zusammenstoß zweier Radfahrer in Schwaben ist eine 13-Jährige schwer verletzt worden.

Ein 21-Jähriger kam nach dem Unfall am Freitagnachmittag mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die beiden Fahrradfahrer waren in einer Kurve in Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) aus bisher unbekanntem Grund zusammengestoßen.

Die Jugendliche erlitt beim Sturz auf den Boden eine Gehirnerschütterung, eine Platzwunde am Kopf und mehrere Prellungen. Ein Rettungshubschrauber flog sie ins Klinikum. Den Mann brachte der Rettungswagen unter anderem mit einem verstauchten Arm ins Krankenhaus.

(dpa)