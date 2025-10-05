Nach Drohnensichtung noch Auswirkungen am Münchner Flughafen

Aufgrund der Drohnensichtungen am Münchner Flughafen kommt es auch am Sonntag noch zu kleineren Auswirkungen. Der Flugbetrieb sei zwar pünktlich gestartet, teilte der Airport mit. «In Einzelfällen kann es jedoch noch zu Nachwirkungen kommen.» Passagiere sollten sich daher weiterhin vor der Anfahrt zum Flughafen auf der Homepage ihrer Airline über den Status ihres Fluges informieren.

Am Münchner Flughafen waren am Donnerstag und am Freitag jeweils abends Drohnen gesichtet worden, daraufhin wurde der Flugbetrieb an beiden Tagen vorübergehend eingestellt. Etliche Flüge wurden umgeleitet oder gestrichen.

Geschäfte blieben auch nachts zur Versorgung offen

An den beiden Tagen waren zusammen nahezu 10.000 Reisende betroffen. Einige mussten im Airport übernachten. Für sie wurden Feldbetten aufgestellt, zudem bekamen die gestrandeten Fluggäste Decken, Getränke und Snacks. Einige Geschäfte blieben nach Angaben des Flughafens auch in der Nacht zum Sonntag geöffnet, um die Menschen zu versorgen.

Von den am Samstag geplanten mehr 1.000 Starts und Landungen hatten die Airlines aus operativen Gründen rund 170 Flüge annulliert. Bei weiteren Flügen kam es zu Verspätungen.