Betrunkene dürfen nicht mit nach Mallorca fliegen

Betrunken, laut und am Rauchen: Sechs "tobende Passagiere" sind von einem Flug nach Mallorca ausgeschlossen worden.

Die Männer weigerten sich, den mitgebrachten Alkohol und ihre E-Zigaretten zu verstauen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Flugzeug, das am Donnerstag schon auf dem Rollfeld am Nürnberger Flughafen stand, musste wieder zum Terminal umdrehen. Die Grenzpolizei begleitete die Männer aus dem Flugzeug. Mit einer einstündigen Verspätung konnte die Maschine starten - ohne die sechs Männer.

(dpa)