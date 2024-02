Kübel bleibt in Leitung hängen: Mann erleidet Stromschläge

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in Aislingen (Landkreis Dillingen an der Donau) hat ein Mann mehrere Stromschläge erlitten.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, saß der 26-Jährige am Dienstag in einem Mörtelkübel, der mit einem Baukran von einem 27-jährigen Kranführer in die Höhe gezogen wurde. Dabei blieb der Kübel an einer Stromleitung hängen. Nach Angaben eines Polizeisprechers soll es sich um keinen notwendigen Arbeitsschritt gehandelt haben.

Einsatzkräfte retteten den 26 Jahre alten Mann mittels Drehleiter aus dem Kübel. Trotz der Stromschläge erlitt er keine Verbrennungen oder sonstigen Verletzungen, wie es hieß. Neben der Polizei, Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

(dpa)