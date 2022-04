Aiwanger: Bayern muss beim Wasserstoff Tempo machen

Bayern muss beim Thema Wasserstoffenergie nach Ansicht von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) schnell die Forschungsergebnisse in die Praxis umsetzen.

"Ich wünsche mir, dass die Hersteller da voll mitgehen", sagte er am Montag bei der Vorstellung einer bayerischen Wasserstoff-Roadmap in Nürnberg mit Blick auf zuletzt zurückhaltende Äußerungen aus der Automobilindustrie.

Der Roadmap zufolge sollen schon in drei Jahren 500 Wasserstoff-Busse im öffentlichen Personennahverkehr Bayerns und 500 Wasserstoff-Lkw auf den Straßen fahren. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen Wasserstoff-Tankstellen flächendeckend etabliert sein. "Es bleibt uns faktisch nichts anderes übrig", sagte Aiwanger. Die Alternative sei, an fossilen Energieträgern festzuhalten, was mit Blick auf Russland weder sicherheitspolitisch noch klimapolitisch gewollt sei.

Die Bundesregierung rief der Minister auf, beim Versuch, Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern zu erreichen, nicht einseitig die batterie-elektrische Mobilität zu fördern. Bayern müsse zudem bis 2030 - ähnlich wie andere Regionen Deutschlands - an die Wasserstoff-Liefersysteme angeschlossen werden. Es zeige sich, dass 80 Prozent der derzeitig für den Gastransport genutzten Pipelines wasserstofftauglich seien.

Bayern hatte bereits vor zwei Jahren eine Wasserstoff-Strategie vorgestellt. Mit der nun vorgelegten Roadmap wurde sie fortgeschrieben. Die Leiterin des bayerischen Wasserstoff-Forschungszentrums H2B, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, betonte, der Einsatz von Wasserstoff werde im Verhältnis zu den sich stark verteuernden fossilen Brennstoffen deutlich günstiger. Gas als Brückentechnologie in der Transformation falle praktisch aus.

"Es muss schneller gehen, auch beim Wasserstoff", sagte Grimm. Ihr Co-Vorstand Peter Wasserscheid betonte, die zur Verfügung stehende Wasserstoff-Technik sei bereits einsetzbar. Optimierungen könnten auch im laufenden Betrieb erfolgen.

