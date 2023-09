Bayerns SPD-Chef: Wir würden CSU-Minderheitsregierung tolerieren

"Nein, er soll sich nicht an jedes Detail erinnern; es reicht, wenn er sich erinnert und heute dazu bekennt, dass er in diesen Jahren durchaus mit dem braunen Gedankengut flirtete, dieses zumindest in Teilen unbedacht einsetzte. Denn eines ist doch klar, wer mit 17 oder 18 Jahren derartiges verfasst oder mit sich herumträgt, dafür von der Schule sanktioniert wird, dem ist die Gedankenwelt definitiv nicht fremd.

Dieses klar zu sagen, dazu zu stehen, dies aufrichtig bereuen - das ist es was man von einer herausgehobenen Person des öffentlichen Lebens erwarten darf und von einem Staatsminister zumal.

Da geht es um vielmehr als um ein paar Erinnerungslücken - gerade auch vor dem Hintergrund seiner grenzwertigen populistischen Ausfälle a la Erding!"



Mal abgesehen davon, dass da ein 'gewesen' fehlt nach dem 'fremd' ;-) - vermutlich nicht unabsichtlich - wäre es theoretisch so richtig.



Aber man weiß bei dem Social-Media- und Mediengetriebe heute nie, wie was ausgelegt wird und läuft. So wie jetzt gerne missverständlich so formuliert wird als ob das Flugblatt aus jüngster Zeit stamme (wer das nur am Rande verfolgt, kann durchaus auf diese Schiene geraten - so könnte es auch so kommen, dass einem aus einem Eingeständnis ein Strick gedreht wird.



Dazu passt auch der Vorwurf des schlechten Krisenmanagements, das seinerzeit auch Christian Wulff traf. Wenn die Meute jemand auf den Kieker hat, dann wird sie immer bestimmen, was nach ihrer Ansicht ein akzeptables Krisenmanagement bzw. Eingeständnis ist. Wulff jagte man damit aus dem Amt (obwohl ihn niemand zum Rücktritt hätte zwingen können), hinterher war dann die Zerknirschtheit einigermaßen groß. Entblödet hatte sich Gesellschaft wieJournalismus, die einfach Gauck lieber gewollt hatten, dafür kann man ja mal einen Menschen vernichten. Respekt für Wulff, wie er das durchgestanden hat.



Er übrigens ein Ausbund an vorbildlicher, jugendlicher Charakterstärke, da er seine schwer an MS erkrankte Mutter gepflegt und seine jüngere Schwester mit erzogen hatte, auch ist von ihm nicht bekannt, dass jemand in Guantanamo hat leiden lassen, obwohl er ihn hätte herausholen können, wie unser jetziger Bundespräsident, der aus moralischen Gesichtspunkten das NIEMALS hätte werden dürfen. Es hat Wulff nichts genützt.



Man sollte endlich aufhören, Aiwanger vor sich her zu treiben. Erstens wirft es inzwischen ein düsteres Licht auf die Treiber selbst (vor allem wenn man an den Auslöser denkt, der auch nur politisch profitieren wollte) und zweitens wird es den Freien Wählern am Ende eher nützen denn schaden.







Antworten Melden