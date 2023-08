Vorwürfe gegen Aiwanger: Der Sonder-Koalitionsausschuss im Live-Ticker

Wegen der Flugblatt-Affäre hat Ministerpräsident Söder seinen Vizechef Hubert Aiwanger zu einer Sondersitzung einbestellt. Hier gibt es die aktuellen News.

Nach Vorwürfen aufgrund eines antisemitischen Flugblatts soll sich Hubert Aiwanger nun persönlich erklären. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hat seinen Stellvertreter am Dienstvormittag zu einem Sonder-Koalitionsausschuss in München einbestellt. Nicht nur Söder sowie die bayerische Landtags-Opposition, sondern auch Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) fordert mittlerweile, dass der Freie-Wähler-Chef Rede und Antwort steht und die Affäre aufgeklärt wird.

Wie die Pressekonferenz im Anschluss an die Krisensitzung zum Fall Aiwanger abläuft, können Sie hier live verfolgen.

Hubert Aiwanger wies die Vorwürfe am Samstagabend schriftlich zurück, die die Süddeutsche Zeitung (SZ) am Freitagabend veröffentlichte. Er sprach von einer "Schmutzkampagne" und erklärte: "Ich habe das fragliche Papier nicht verfasst und erachte den Inhalt als ekelhaft und menschenverachtend". Er räumte allerdings ein, dass "ein oder wenige Exemplare" in seinem Schulranzen gefunden worden seien.

Sondersitzung zu Flugblatt-Affäre von Hubert Aiwanger

Kurz nach Hubert Aiwangers Erklärung meldete sich sein Bruder Helmut Aiwanger zu Wort und erklärte, dass er der Verfasser des Flugblatts sei. Gegenüber der Mediengruppe Bayern bezeichnete er es als "Jugendsünde" und sagte: "Ich schäme mich für diese Tat und bitte vor allem meinen Bruder um Verzeihung für die damals verursachten Schwierigkeiten, die auch noch nach 35 Jahren nachwirken."

Das antisemtische Pamphlet, das den Titel "Bundeswettbewerb" trägt, schreibt als ersten Preis einen "Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz" aus, den sogenannte "Vaterlandsverräter" gewinnen könnten. Der Name des Verfassers ist nicht auf dem Flugblatt notiert.

In dem Artikel der SZ wird Aiwanger verdächtigt, dieses Flugblatt während seiner Schulzeit im Burkhart-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg ausgelegt zu haben. Mehrere Personen sollen gegenüber der Zeitung ausgesagt haben, dass Aiwanger "als Urheber dieses Pamphlets zur Verantwortung gezogen worden" sei.

Fall Aiwanger: Rücktrittsforderungen der SPD

Seit Bekanntwerden der Vorwürfe werden Rücktrittsforderungen laut, unter anderem von der SPD im bayerischen Landtag. "Es ist für mich unvorstellbar, dass Markus Söder weiter mit jemandem kooperiert und koaliert, der den Besitz bestätigt und die Verbreitung nicht leugnen kann", sagte SPD Fraktionschef Florian von Brunn.

Die Grünen fordern eine Stellungnahme Söders zur Causa. Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze sagte: "Ich möchte von Markus Söder wissen, ob ihm die Erklärungen Hubert Aiwangers ausreichen, um die Zusammenarbeit fortzusetzen. Da kann er jetzt nicht auf Tauchstation gehen."

Ministerpräsident Söder selber sagte am Montagabend bei einem Wahlkampftermin in Landshut laut BR24, dass er es Aiwanger "nicht ganz leicht machen" wolle. Er fügte hinzu: "Ich möchte eine bürgerliche Koalition in Bayern eindeutig behalten. Und ich möchte keine Grünen in der bayerischen Staatsregierung."