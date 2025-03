Aktienverkauf VW macht Kasse: 360 Millionen Euro durch Traton-Anteile

Hunderte Millionen Euro spült ein Börsendeal in die VW-Kasse. Der Anteil der Wolfsburger an ihrer Lkw-Tochter Traton sinkt dadurch geringfügig. An den Machtverhältnissen soll sich nichts ändern.