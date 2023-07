Ökumenisches Requiem für Zugspitz-Gletscher

Mit einem ökumenischen Requiem für den Zugspitz-Gletscher wollen katholische und evangelische Kirche in Bayern auf die Folgen des rasant voranschreitenden Klimawandels aufmerksam machen.

Die Kirchen wollten mit dem gemeinsamen Gottesdienst am nächsten Dienstag an der Kapelle Mariä Heimsuchung am Zugspitzplatt auf die Bedeutung des Erhalts der Schöpfung aufmerksam machen, teilten beide Kirchen am Donnerstag mit.

Unter dem Leitwort "Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?" aus Psalm 121 solle für den Gletscher der Zugspitze, die gesamte Natur und die Zukunft der Lebensräume gebetet werden. Neben der Trauer über den "sterbenden" Gletscher soll es Informationen zur Lage von Experten der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus geben. Danach soll der schwindende Gletscher in einem kirchlichen Ritual gesegnet werden.

Der Kirchenmusikdirektor des Evangelisch-Lutherischen Dekanates Weilheim, Wilko Ossoba-Lochner, komponierte eigens ein Berg-Requiem. Die "Elegie auf das Ende des ewigen Eises" soll bei dem Requiem uraufgeführt werden.

Der Südliche Schneeferner hatte im vergangenen Jahr seinen Status als Gletscher verloren. Nicht gut sieht es im Zuge des Klimawandels auch für die übrigen vier deutschen Gletscher aus, den Nördlichen Schneeferner auf der Zugspitze, den Höllentalferner im Wettersteingebirge, den Watzmanngletscher und den Blaueisgletscher in den Berchtesgadener Alpen. Etwa der Höllentalferner, der sich bisher recht gut hielt, hatte 2018 noch 16,7 Hektar - etwa die Hälfte des Oktoberfest-Geländes.

(dpa)