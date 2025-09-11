Anschlag auf Ulmer Rüstungsfirma ist jetzt Fall für den Staatsschutz

Das Video, das im Netz kursiert, soll dokumentieren, wie der Angriff auf den israelischen Rüstungskonzern Elbit am Standort Ulm abgelaufen ist: Schwarz gekleidete Personen stemmen eine Tür auf, reißen Kabel heraus, hämmern auf Technik ein, sprühen Parolen wie „Baby Killer“ an Schreibtische und Wände, skandieren immer wieder „Free Palestine“. Die Aktivisten sollen zudem Farbbeutel geworfen und Rauchbomben gezündet haben. Bilder zeigen beschädigte Fensterscheiben und Türen, Schmierereien an der Fassade des Gebäudes, im Inneren sind Wände und Decken mit roter Farbe beschmiert. Der Schaden ist weitaus höher, als er von den Ermittlern anfangs angenommen wurde: Inzwischen wird er auf eine Million Euro geschätzt.

Drei Frauen und zwei Männer sitzen in Untersuchungshaft

Mittlerweile sitzen drei Frauen und zwei Männer, die an dem Anschlag auf den Rüstungskonzern am frühen Montagmorgen beteiligt gewesen sein sollen, in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft legt den fünf Tatverdächtigen im Alter zwischen 23 und 39 Jahren mit irischer, britischer, spanischer und deutscher Staatsangehörigkeit die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung zur Last. Zudem geht man von „drei bis vier weiteren bislang noch unbekannten Tatverdächtigen“ aus. Inzwischen wurden mehrere Wohnungen von Beschuldigten in Berlin durchsucht, teilte die Staatsanwaltschaft Ulm am Donnerstag mit. Zudem hat das Staatsschutzzentrum Baden-Württemberg bei der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart nun die Ermittlungen übernommen. Es gebe „Anhaltspunkte für einen extremistischen Hintergrund der Tat“.

Wie berichtet, bekennt sich die Gruppierung „Palestine Action“ in den Sozialen Netzwerken zu der Tat. In dem Video zum Angriff, das in sozialen Netzwerken kursiert, sind mehrere Personen in Pullovern mit diesem Schriftzug erkennbar. Zudem trug mindestens einer der in Ulm Festgenommenen diesen Namen auf seiner Jacke.

In Ulm wurde ein Mann mit dem Schriftzug „Palestine Action" auf der Jacke abgeführt

Die pro-palästinensische Gruppierung wird in Großbritannien seit Anfang Juli ­als Terrororganisation eingestuft. Zuvor waren Aktivisten auf einen Luftwaffenstützpunkt eingedrungen und hatten Flugzeuge der Royal Air Force mit Farbe besprüht. Die Gruppierung wirft der britischen Regierung vor, Israel mit Tankflugzeugen im Gaza-Krieg zu unterstützen, und wollte die Maschinen nach eigenen Angaben durch das Sprühen von Farbe in die Triebwerke unbrauchbar machen.

Elbit Systems ist das größte private Rüstungsunternehmen Israels und stellt Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien her, darunter Drohnen, Kommunikationssysteme, Nachtsichtsysteme, Cyber-Sicherheitslösungen und Munition. Am deutschen Hauptstandort in Ulm würden ausschließlich Funkgeräte und Kommunikationssysteme für die Bundeswehr hergestellt, aber keinerlei Drohnen, Waffenteile oder Munition, betont ein Firmensprecher. Angriffe auf die Firmeninfrastruktur habe es zuletzt „mehr oder weniger heftig“ an allen vier Standorten in Deutschland gegeben. Dass sich Aktivisten aber wie im jüngsten Fall gewaltsam Zugang verschaffen und das Firmengebäude stürmen, „so etwas hatten wir noch nicht“.

Auch Protest gegen das israelische Rüstungsunternehmen ist man in Ulm gewohnt. Im April hatten Aktivisten der Vereinigung „Shut Elbit down!“ eine Fläche unweit des Firmengeländes mit Zelten belagert und die Schließung der deutschen Standorte gefordert. Die nächste Aktion dieser Art ist bereits geplant: Für kommenden Mittwoch haben die Aktivisten erneut ein mehrtägiges Protestcamp in Ulm angekündigt, zusammen mit einer Demo am 20. September.