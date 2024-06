Pegelstände in Bayern: Wo gilt noch immer die höchste Meldestufe?

Die Hochwasserlage in Bayern hat sich entspannt. Trotzdem gilt teilweise noch die höchste Meldestufe. Hier finden Sie eine Übersicht.

Nachdem am Wochenende große Teile Bayerns mit Dauerregen und Hochwasser zu kämpfen hatten, entspannt sich die Situation in Teilen des Freistaats in der neuen Woche – in manchen Regionen allerdings nur sehr langsam. Hier können Sie sich einen Überblick über die aktuellen Pegelstände verschaffen.

Pegelstände in Bayern: Hier gelten Meldestufe 3 und 4

An diesen Flüssen und Messstellen gilt aktuell die höchste Meldestufe 4 (Stand: Freitag, 13.30 Uhr):

Gewässer Messstelle Pegelstand Änderung seit zwei Stunden Donau Kelheim 661 -5 Donau Straubing 667 -5 Donau Pfelling 788 -4 Donau Deggendorf 696 -3 Donau Hofkirchen 641 -7 Donau Vilshofen 629 -2 Donau Passau 865 +4

An diesen Flüssen und Seen und Messstellen gilt aktuell die höchste Meldestufe 3:

Gewässer Messstelle Pegelstand Änderung seit zwei Stunden Donau Neuburg 571 -9 Donau Oberndorf 599 -5 Donau Regensburg 547 -5 Donau Schwabelweis 569 -3 Donau Passau Ilzstadt 821 +7

Die genannten Werte stammen vom Hochwassernachrichtendienst. Die Pegelstände und die Änderung werden in Zentimeter angegeben.

