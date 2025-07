Windböen bis 60 Stundenkilometer: DWD warnt vor stürmischem Wetter

Das Wetter in Bayern bleibt ungemütlich: Nach einem sehr wechselhaften Wochenende mit teils starken Gewittern in Schwaben und Franken ist auch das Wetter am Dienstag eher unbeständig. In Südbayern warnt der Deutsche Wetterdienst aktuell vor starken Windböen von bis zu 60 Stundenkilometern.

Unbeständiges Wetter in Bayern: Wind-Warnungen für den Süden Bayerns

Das Wetter in Bayern wird dieser Tage von einem Tief mit Zentrum über der südlichen Ostsee beeinflusst. Zwischen Main und Donau ziehen am Dienstag weitere Regengebiete durch, auch vereinzelte Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Am Alpenrand und im Süden des Freistaats bleibt es meist trocken. Allerdings weht gerade dort derzeit sehr starker Wind aus dem Westen.

Aktuell gibt es für diese Gebiete eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor markantem Wetter (Warnung der Stufe 1), denn es sind Windböen mit bis zu 60 Stundenkilometern zu erwarten.

DWD warnt vor Wind in Südbayern: Für diese Landkreise gilt eine Wind-Warnung

Diese Landkreise in Bayern sind aktuell von der Warnung vor markantem Wetter (Stufe 1) am Dienstag, 22. Juli, betroffen:

Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Kreis Ebersberg

Kreis Erding

Kreis Fürstenfeldbruck

Kreis Garmisch-Partenkichen

Stadt Kaufbeuren

Stadt Kempten

Kreis Landsberg am Lech

Kreis Lindau

Kreis Miesbach

Kreis Mühldorf am Inn

Kreis und Stadt München

Kreis Oberallgäu

Kreis Ostallgäu

Kreis und Stadt Rosenheim

Kreis Starnberg

Kreis Traunstein

Kreis Unterallgäu

Kreis Weilheim-Schongau

Für die genannten Landkreise gilt die Warnung vor Wind seit 10 Uhr und zunächst bis 16 Uhr. Vor allem im westlichen Alpenvorland sind bis in die Nachmittagsstunden ab und zu Böen auch sehr starke Böen zu erwarten.

Unbeständiges Wetter in Bayern: Immer wieder Warnungen vor Sturm und Gewittern

Was bedeutet das für die Menschen in den betroffenen Gegenden? Laut DWD besteht Gefahr durch umherfliegende leichte Gegenstände. Wer die Möglichkeit dazu hat, sollte lose Gegenstände wie etwa im Garten, am Haus oder am Auto sichern und gut befestigen, empfiehlt der DWD.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es immer wieder Wetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes gegeben, gerade auch für die Region Schwaben. Dort waren die Gewitter mitunter besonders heftig. Es kam zu einen Zwischenfällen und Polizeieinsätzen in der Region, sowie einem Unfall auf der A8 .