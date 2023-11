Weiß, regnerisch, glatt: So wird das Wetter diese Woche

Weiße Felder, Dächer und Autos: Am Wochenende ist es winterlich in Bayern geworden. Auch diese Woche bleibt es eisig. Das aktuelle Bayern-Wetter.

Als wäre dieses Wochenende der Winter offiziell eingeläutet worden: Die ersten Weihnachtsmärkte haben geöffnet und auch der erste Schnee hat in Bayern auch tiefere Lagen erreicht. Vielerorts liegt eine zentimeterdicke Schicht Weiß, die bei einigen für die aufkommende Weihnachtsstimmung sorgen dürfte. Doch bleibt der Schnee auch bis diesen Sonntag, dem ersten Advent? Hier finden Sie das aktuelle Bayern-Wetter für die nächsten Tage.

Wetter: Glätte, Regen und Schnee zum Wochenanfang in Bayern

Fest steht: Mit dem ersten Schnee haben Bayern auch die Schattenseiten des Winterwetters erreicht. Für Montag (27. November) warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den meisten Landkreisen Bayerns vor Glättegefahr. Vor allem die Alpenregion ist betroffen. Schnee gibt es am Montagvormittag hauptsächlich im Osten Bayerns. In tiefen Lagen wird dagegen Regen erwartet.

Der Tag bleibt wolkenverhangen, im Tagesverlauf kann es auch in anderen bayerischen Regionen schneien oder Schneeregen geben. Vor allem südlich der Donau ist mit Regen zu rechnen. Die Höchsttemperatur liegt zwischen 1 und 4 Grad. In München und am Bodensee kann das Thermometer dagegen bis auf sieben Grad hochklettern.

In der Nacht auf Dienstag (28. November) bis in den Vormittag ist mit Regen zu rechnen. Im Laufe des Tages wird der Regen von Nordwesten ins Flachland zu Schnee. Besonders in den Abendstunden warnt der DWD vor erhöhter Glättegefahr. Die Höchstwerte liegen zwischen -1 Grad im Hofer Land und sechs Grad am Bodensee. Aus Westen weht teils starker Wind.

Der Mittwoch (29. November) bleibt im Süden Bayerns weitestgehend trocken. In den restlichen Regionen sind dichtere Wolken, Schnee oder Schneeregen vorausgesagt. Die Temperatur liegt zwischen 0 und 5 Grad.

Wetter in Bayern: DWD warnt vor Glatteisgefahr

Am Donnerstag (30. November) breitet sich von Südwesten Schnee und Regen aus. Der DWD warnt zum Teil vor Glatteisgefahr. Die Höchstwerte liegen zwischen -2 und 5 Grad.

Auch am Wochenende ist mit Niederschlag und mit Schnee zu rechnen. Gleichzeitig sinkt auch die Temperatur auf unter 0 Grad – Chancen auf einen weißen ersten Advent gibt es somit.