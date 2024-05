Bayern setzt auf den Balkan

Der Freistaat wünscht sich eine engere wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit mit Albanien. In den Blickpunkt rückte das kleine Land zuletzt durch einen besonderen Flüchtlingsdeal.

Das frühere Mausoleum des Diktators Enver Hodscha ist jetzt ein modernes Veranstaltungszentrum und im Herzen Tiranas gibt es seit einigen Jahren einen Platz, der dem Bayern Franz Josef Strauß gewidmet ist. Ringsum sind Geschäfte und Cafés, auf dem Platz selbst treffen sich Rentner und spielen unter Blutpflaumen-Bäumen Karten. Die Zeiten haben sich gewandelt in Albanien und das kleine Land auf dem Balkan hat ein klares Ziel, wie es weitergehen soll.

„I love EU“ steht in großen Lettern auf den Girlanden, die sich über die Hauptstraßen der Hauptstadt Tirana ziehen. Dort ist am Dienstagabend eine Delegation aus Bayern eingetroffen. Angeführt wird sie von Europaminister Eric Beißwenger (CSU) und dem Präsidenten der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), Wolfram Hatz. Thema ist die engere wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit.

Albanien gilt als eines der ärmsten Länder Europas

Albanien ist etwa so groß wie Belgien und hat laut den letzten offiziellen Zahlen, die an die 20 Jahre alt sind, ungefähr so viele Einwohner wie Schleswig-Holstein. Es gilt als eines der ärmsten Länder Europas. Durch Auswanderung hat das Land in den vergangenen Jahrzehnten Hunderttausende an Einwohnern verloren, mittlerweile aber gehe es wirtschaftlich aufwärts, so Hatz. „Wir spüren das.“ Um 3,6 Prozent sei die Wirtschaft gewachsen, die bayerischen Exporte gar um acht Prozent. Die vbw unterhält seit knapp einem Jahr ein Auslandsbüro in Tirana, das die Zusammenarbeit zwischen Firmen in beiden Ländern ankurbeln soll.

Im Mittelpunkt des ersten Tages standen freilich die politischen Kontakte. Albaniens Ministerpräsident Edi Rama empfing Beißwenger leger gekleidet in T-Shirt und Turnschuhen, bei Außenminister Igli Hasani ging es dann formeller zu. Vor den Fahnen Deutschlands, Albaniens und der Europäischen Union wurde es konkret. Beißwenger bezeichnete Albaniens EU-Beitritt „als überfällig“. Das Land sei ein Stabilitätsanker auf dem westlichen Balkan.

Albanien hofft, das Ticket für den Eintritt in die EU zu lösen

In den Blickpunkt der europäischen Politik ist Albanien zuletzt durch seine Bereitschaft geraten, Migranten, die nach Italien wollen, bis zum Abschluss des Asylverfahrens aufzunehmen. Diesen Flüchtlingsdeal hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder als Vorbild für Europa bezeichnet. Die albanische Seite wäre grundsätzlich auch bereit, ihn mit den Deutschen einzugehen, wie Hasani sagte. Ministerpräsident Rama hatte das laut Beißwenger schon im Januar bei einem Besuch in Bayern angeboten. Die Bundesregierung habe bislang nicht darauf reagiert. Die albanische Regierung hofft, dass der Flüchtlingsdeal hilft, das Ticket für den Eintritt in die Europäische Union zu lösen.

Bayern betrachtet Albanien heute als wichtigen Partner in der zunehmend instabiler werdenden Region. Der bayerische CSU- Politiker Strauß hatte das Land vor 40 Jahren als Privatmann besucht und so die besonderen Beziehungen eingeleitet.