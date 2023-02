Schwangere aus Nürnberg vermisst: Ermittler prüfen Spuren im Ausland

Seit fast zwei Monaten wird eine damals hochschwangere Frau aus Nürnberg vermisst. Die Polizei geht von einer Straftat aus und prüft jetzt Spuren im Ausland.

Seit inzwischen fast zwei Monaten wird die 39-jährige damals hochschwangere Alexandra R. aus Nürnberg vermisst. Sie wurde zuletzt am 9. Dezember im Stadtteil Katzwang gesehen und später von ihrem Lebensgefährten vermisst. Weil sie Bargeld, Ausweis und auch ihren Mutterpass zuhause gelassen hat, geht die Polizei davon aus, dass sie ihr Verschwinden nicht geplant hat. Laut den Ermittlern verdichten sich die Hinweise auf eine Straftat. Nach Angaben der Polizei wurde eine 24-köpfige Sonderkommission eingerichtet.

Alexandra R. noch immer vermisst: Handy offenbar gefunden

Wie inFranken berichtet, verlief eine Handyortung erfolglos. Auch Personensuchhunde konnten in der Nähe des Wohnhauses der Vermissten keine Fährte finden. Die Polizei wolle nun persönliche und berufliche Verbindungen der 39-Jährigen genauer unter die Lupe nehmen. Die sozialen und beruflichen Verbindungen der Vermissten würden auch mit Blick auf eine Straftat hin überprüft. Offenbar wurde nur einen Tag nach dem Verschwinden der Frau ihr Handy 700 Kilometer entfernt von Nürnberg auf einem Rastplatz in der Nähe von Bologna in Italien gefunden. Es sei an einen Lkw geklebt worden. Aktuell wird das Gerät noch ausgewertet.

Laut einem Polizeisprecher gehe man nicht mehr von einem bloßen Vermisstenfall aus. Wie die Bild berichtet, ermittelt die Polizei gegen zwei mögliche Täter. Es bestehe zwar ein Tatverdacht, aber kein dringender. Die Ermittler hätten inzwischen etwa 30 Hinweise erhalten. Keine davon sein entscheidend gewesen.

Inzwischen prüfen die Ermittler auch Spuren im Ausland. Die Polizei habe ein ein Rechtshilfeersuchen an Rumänien gestellt, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken am Montag (6. Februar). Dies solle es ermöglichen, dort Personen befragen oder Fakten überprüfen zu können. Die Vermisste stammt den Angaben zufolge aus dem Land.

Vermisste Schwangere aus Nürnberg: Polizei sucht Zeugen

Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen kann oder die 39-Jährige nach dem 9. Dezember noch gesehen hat, soll sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst Mittelfranken (Telefonnummer 0911 2112 3333) sowie jede andere Dienststelle und der Polizeinotruf 110 rund um die Uhr entgegen. So wird die 39-Jährige beschrieben:

etwa 1,65 Meter groß

im achten Monat schwanger

braune Augen

halblange, dunkelblonde Haare mit Seitenscheitel

Kleidung: blaue Jeans, halblange, schwarze Winterjacke, helles Halstuch, schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle