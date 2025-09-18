Icon Menü
Alkohol am Steuer?: Auto prallt gegen Bäume – Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Nach einem Unfall ist ein Mann tot und zwei weitere schwer verletzt. Die Polizei hat einen Verdacht: Der Autofahrer war mutmaßlich alkoholisiert.
Von dpa
    Die Einsatzkräfte brachten die zwei Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
    Die Einsatzkräfte brachten die zwei Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

    Ein 18-Jähriger ist bei einem Autounfall im Landkreis Regen ums Leben gekommen. Der Wagen, in dem er als Beifahrer war, war gegen Bäume geprallt. Zwei weitere junge Männer seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Demnach besteht der Verdacht, dass der 19-jährige Fahrer betrunken war.

    Er hatte den Angaben zufolge auf einer Straße bei Böbrach die Kontrolle über sein Auto verloren. Es kam anschließend von der Straße ab und prallte gegen zwei Bäume.

    Der 18 Jahre alte Beifahrer wurde durch den Aufprall eingeklemmt und tödlich verletzt. Der Fahrer sowie ein weiterer 18 Jahre alter Insasse wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Dem Fahrer wurde wegen des Alkoholverdachts Blut entnommen.

