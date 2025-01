Mann fährt frontal in Hausmauer - 100.000 Euro Schaden

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer hat in Niederbayern einen Unfall mit 100.000 Euro Schaden verursacht. Er ist mit seinem Auto frontal in ein Eck eines Hauses in Neuburg am Inn (Landkreis Passau) gefahren, wie die Polizei mitteilte. Der 59-Jährige wurde nicht verletzt. Die Beamten bemerkten nach ihren Angaben, dass der Mann stark betrunken war. Er musste seinen Führerschein abgeben und eine Blutentnahme machen. Wie viel Promille der Mann hatte, ist bisher nicht klar. An dem Auto entstand ein Schaden von ungefähr 80.000 Euro und an der Hausmauer von etwa 20.000 Euro.

