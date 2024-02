Alles wird teurer – auch das Parken an den Allgäuer Wanderparkplätzen?

Alles wird teurer - das stimmt so nicht. Wir haben uns die Gebühren an den bekanntesten Allgäuer Wanderparkplätzen angeschaut und Überraschendes herausgefunden.

Alles wird teurer. Naja, zumindest vieles. Das Thema Inflation beschäftigt Deutschland vor allem wegen der gestiegenen Lebensmittel-Preise. Dass aber nicht alles teurer wird, zeigt ein Blick in den Freizeitbereich.

Wir schauen uns die Kosten für bekannte Parkplätze im Allgäu an - und vergleichen sie mit jenen aus dem Vorjahr. Achtung: Es handelt sich hier um die normalen Preise - Ermäßigungen und Saisonkarten werden nicht mit einbezogen.

Das kostet das Park-Ticket an Fellhorn- und Nebelhornbahn

Fellhorn und Nebelhorn zählen zu den bekanntesten Gipfeln im Allgäu. Wer sie erklimmen - oder mit der Gondel erreichen möchte - parkt zumeist an den Parkplätzen der Talstationen. Und hier kommt die gute Nachricht: Die Preise fürs Parken an Fellhorn- und Nebelhornbahn sind nicht gestiegen. Das Tagesticket kostet wie im vergangenen Jahr 5 Euro pro Tag. Man kann das Parkticket entweder vor Ort kaufen oder über die App Parkster buchen. Eine andere Parkdauer als "24 Stunden" ist nicht möglich.

Parken im Gunzesrieder Tal: Gebühren für Gunzesried-Säge und Ossi-Reichert-Bahn

Auch für alle, die im Gunzesrieder Tal wandern wollen, gibt es gute Nachrichten. Wer am Ortseingang Gunzesried parkt, zahlt 2,50 Euro (eine bis fünf Stunden), 5 Euro (fünf bis zwölf Stunden), 7,50 Euro (zwölf bis 16 Stunden) oder 8 Euro (17 bis 24 Stunden). Auch hier wurden die Gebühren im Vergleich zum Vorjahr nicht erhöht.

Ebenfalls beliebt ist der Wanderparkplatz "Gunzesried-Säge". Hier gelten aktuell folgende Preise:

4 Euro für maximal vier Stunden

8 Euro für max. 12 Stunden

10 Euro bis zu 24 Stunden

weitere 5 Euro pro Tag bis insgesamt 72 Stunden

Auch diese Preise sind seit 2023 nicht gestiegen, sie gelten auch am Ostertal-Parkplatz.

Sparfüchse werden sich über die Preisentwicklung an der Ossi-Reichert-Bahn freuen. Hier sind die Preise sogar um ein bis zwei Euro gesunken. Aktuell zahlt man beispielsweise für ein 24-Stunden-Ticket sechs Euro, im vergangenen Jahr waren es acht Euro.

Das kostet das Parken am Wanderparkplatz in Hinterstein

Ebenfalls beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen ist das Hintersteiner Tal. Von hier erreicht man beispielsweise das Prinz-Luitpold-Haus, aber auch beliebte Wanderziele wie den Schrecksee.

Der Parkplatz "Auf der Höhe" bietet sich als Startpunkt an. Hier zahlt man aktuell laut 7 Euro für bis zu vier Stunden Parkzeit oder zehn Euro für maximal zehn Stunden Parkzeit. Diese Gebühren sind ebenfalls nicht gestiegen.

Auch an den Parkplätzen in Balderschwang bleiben die Gebühren im Vergleich zu 2023 gleich, etwa am Feuerwehrhaus.

Parken am Grünten: Die aktuellen Preise

Wer den "Wächter des Allgäus", den Grünten, besteigen will, hat mehrere Möglichkeiten - und dementsprechend gibt es verschiedene Parkplätze. 2021 war das Parken an den Grüntenlifte noch kostenlos, mittlerweile zahlt man für vier Stunden laut Parkster 3 Euro, für bis zu acht Stunden 6 Euro.

Ähnliches gilt für andere Parkplätze rund um den Grünten, beispielsweise in Burgberg "Auf der Halde". Allerdings gelten die sechs Euro hier bereits für mehr als zwei Stunden. Wer darunter bleibt, zahlt 3 Euro.

Auch Pfronten ist ein guter Ausgangspunkt für Touren - beispielsweise auf den Breitenberg oder den Aggenstein. Hier gelten seit 1. April 2023 folgende Parkgebühren etwa für den Wanderparkplatz Kappel und den Wanderparkplatz Röfleuten.

1 Euro pro Stunde

ab fünf Stunden gilt der Tagestarif von 5 Euro

Wem selbst das zu teuer ist, der kann sich hier unsere Übersicht der kostenlosen Wanderparkplätze im Allgäu anschauen.