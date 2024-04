"Anzeigenhauptmeister" Niclas Matthei in Kaufbeuren angegriffen

Der "Anzeigenhauptmeister" Niclas Matthei zieht durchs Land und zeigt Falschparker an. Nun wurde er in Kaufbeuren gesichtet - und die Situation eskalierte.

Damit hat wohl niemand gerechnet: Der selbsternannte "Anzeigenhauptmeister" Niclas Matthei ist heute in Kaufbeuren unterwegs, nachdem er mit seinem Markenzeichen, einem Fahrrad, im Zug ins Allgäu gereist war. Erste Bilder des 18-Jährigen, der bundesweit Falschparker anzeigt, wurden am Donnerstagmittag auf Social Media gepostet. Auch die Stadt und die Polizei bestätigten unserer Redaktion gegenüber, dass das Internet-Phänomen sich in Kaufbeuren befindet.

In Kaufbeuren machte der "Anzeigenhauptmeister" am Donnerstagmittag während einer Reise durch die Region unter anderem am Bahnhof Station, wo er mit einem Kamerateam im Schlepptau herumstreifte und geparkte Autos näher unter die Lupe nahm. Dabei sorgte er für Aufsehen - gleich mehrere Beobachter zückten ihre Smartphones, um den selbsternannten Ordnungshüter zu fotografieren.

Anzeigenhauptmeister in Kaufbeuren angegriffen

Doch dann eskalierte die Situation: Unsere Reporter vor Ort beobachteten, wie der "Anzeigenhauptmeister" im Bereich der Polizeiinspektion einen Park-Verstoß mit dem Handy dokumentieren wollte. Dabei wurde er plötzlich von einer Person angegriffen, die versuchte, ihm das Handy zu entreißen.

Es kam zu einem Polizeieinsatz, beide Beteiligte wurden in der Kaufbeurer Polizeiwache vernommen. Ob der 18-Jährige dabei verletzt wurde, ist noch unklar, Sanitäter kümmerten sich nach dem Zwischenfall um ihn. Anschließend wurde er in der Notaufnahme des Kaufbeurer Klinikums untersucht. Inzwischen befindet sich der "Anzeigenhauptmeister" wieder bei der Kaufbeurer Polizei, so unsere Reporter. Der Mann sei in einem Polizeiwagen mit abgedunkelten Scheiben von der Klinik in die Inspektion gebracht worden sein, da sich sein Fahrrad noch immer auf dem Hof der Polizei befindet.

Polizei: Passantin habe sich von Aufnahmen mit dem Handy gestört gefühlt

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bestätigte am Donnerstagmittag, dass es vor dem Polizeigebäude während Filmaufnahmen zu einem Übergriff gekommen sein soll. Demnach soll sich eine Passantin von den Filmaufnahmen und Fotos mit einem Handy gestört gefühlt haben. Sie habe Matthei aufgefordert, die Bilder zu löschen, so der Polizeisprecher zu den ersten Erkenntnissen. Dabei sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Weitere Details sollen nach der medizinischen Begutachtung Mattheis bei der laufenden Vernehmung in der Inspektion aufgenommen werden. Auch die Passantin soll nach einem privaten Termin noch vernommen werden.

Nach dem Vorfall versammelten sich noch einige Fans, etwa 15 bis 20 Jugendliche, vor dem Krankenwagen, berichtet unser Reporter vor Ort.

Internet-Phänomen: Wer ist Anzeigenhauptmeister Niclas Matthei?

Der "Anzeigenhauptmeister" Niclas Matthei streift seit mehreren Monaten mit seinem Fahrrad durch das Land, um Falschparker anzuzeigen. Er sagt selbst, er habe den Kommunen 2023 damit 140.000 Euro eingebracht. Bekannt wurde der 18-Jährige durch eine Reportage von Spiegel TV. Videos seiner Streifenfahrten gingen anschließend viral.

Mattheis Ziel ist nach eigenen Angaben, die Straßenverkehrsordnung durchsetzen. Er wolle am liebsten in jeder Stadt Deutschlands jemanden anzeigen, sagte er in der Video-Reportage. Dass das nicht allen gefällt, ist klar. Erst vor einigen Wochen war der Mann schon einmal tätlich angegriffen worden. (AZ)