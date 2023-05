Allgäu

07:22 Uhr

Bär im Allgäu gesichtet: "Noch eine Nummer krasser als der Wolf"

Plus Im Hintersteiner Tal bei Bad Hindelang haben Zeugen mutmaßlich einen Braunbären fotografiert. In der Region ist die Verunsicherung groß.

Die mutmaßliche Sichtung eines Bären am helllichten Tag im Hintersteiner Tal sorgt in Bad Hindelang für Gesprächsstoff. „Das Tier hat offensichtlich kein aggressives Verhalten an den Tag gelegt“, sagt auf Anfrage der Redaktion Manfred Berktold, Hauptamtsleiter in Bad Hindelang. Deshalb sehe die Gemeinde „keine Gefahr in Verzug“. Sie handelt dennoch: Handzettel werden gedruckt und in der Touristinfo ausgelegt. Sie informieren über die Sichtung des Bären und auch darüber, was am besten zu tun ist, wenn man einem Bären gegenübersteht.

Ist der Bär aus dem Lechtal ins Allgäu gewandert?

„Ruhe bewahren“, steht in einer Mitteilung des Landratsamts unter anderem. „Wir wissen nicht, ob es der Bär aus dem Lechtal ist“, sagt Berktold. Dort ist vor einigen Wochen ein Bär vor eine Wildkamera gelaufen und fotografiert worden. „Vielleicht ist er zu uns herübergewandert“, sagt Berktold. Vom Lechtal bis nach Hinterstein ist es nicht weit.

