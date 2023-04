Allgäu

15.04.2023

Bergwacht-Großübung im Oberallgäu: 170 Fahrgäste aus Bergbahn geborgen

Plus Bei einer Großübung rettet die Bergwacht 170 Fahrgäste aus Kabinen der Bergbahn. Wie das funktioniert und warum der Totalausfall einer Bergbahn äußerst selten vorkommt.

Von Michael Munkler

170 Fahrgäste sind im Rahmen einer großen Übung der Allgäuer Bergwachtbereitschaften Sonthofen, Oberstdorf und Kempten am Samstag innerhalb von drei Stunden aus den Kleinkabinen der Bergbahn Gunzesried (Oberallgäu) geborgen worden. Die Freiwilligen waren aus dem gesamten süddeutschen Raum nach einem Facebook-Aufruf angereist.

Bergwacht-Großübung bei Gunzesried im Oberallgäu

Dabei wurde die vorgeschriebene Rettungszeit von dreieinhalb Stunden um eine halbe Stunde unterschritten – mit dem Ergebnis ist Übungsleiter Thomas Lange zufrieden. Wir sitzen gegen 9 Uhr in einer Kleinkabine der Gunzesrieder Bahn, mit dabei ist der Sonthofer Jochen Jankowsky, 75 Jahre alt und bis zu seinem 60. Lebensjahr 43 Jahre lang in der Bergwacht aktiv. Neben ihm sitzt Michael Fracaro, Geschäftsführer des Alpenvereins in Immenstadt, und sein siebenjähriger Sohn Jonas.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

