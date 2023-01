Allgäu

18:14 Uhr

Betrugsskandal um Bürgermeister in Seeg: "Undurchsichtiges Konstrukt"

Plus Ex-Finanzminister Theo Waigel sagt, er habe sich über die vielen Posten des festgenommenen Bürgermeisters von Seeg gewundert – und seine Bedenken bereits vor der Razzia geäußert.

Von Tobias Schuhwerk Artikel anhören Shape

Im mutmaßlichen Betrugsskandal in Seeg (Landkreis Ostallgäu) laufen die Ermittlungen nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft in Nürnberg „beschleunigt“ weiter. Wie berichtet, sitzen Bürgermeister Markus Berktold ( CSU) sowie ein Einrichtungsleiter in Untersuchungshaft. „Es werden unter anderem Dokumente gesichtet und Zeugen befragt. Es ist derzeit nicht absehbar, wie lange die Ermittlungen dauern“, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft auf Anfrage unserer Redaktion. Die beiden seien derzeit in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten untergebracht. Sobald die Ermittlungen abgeschlossen seien, werde sich zeigen, ob Anklage erhoben oder das Verfahren eingestellt wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen