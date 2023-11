Betrugsverdacht in Millionenhöhe: Bürgermeister steht vor Gericht

Der Bürgermeister von Seeg, Markus Berktold, steht seit heute vor Gericht. Die Vorwürfe: gewerbsmäßiger Betrug und unerlaubter Waffenbesitz.

In Fußfesseln wird der Angeklagte Markus Berktold, weißes Hemd, dunkle Jeans, am Montagvormittag in den Gerichtssaal gebracht. Bevor der Bürgermeister von Seeg (CSU) sich setzt, nimmt ihm ein Polizist die Fußschellen ab.

Der Angeklagte sitzt mit dem Rücken zum Zuschauerraum. Dort haben etwa 20 Besucher Platz genommen – und zahlreiche Pressevertreter. Berktold dreht sich um, sucht Blickkontakt zu den Zuschauern. Anschließend eröffnet der Vorsitzende Richter Dr. Mark Leppich das Verfahren.

Mutmaßlicher Betrugsskandal in Seeg – worum geht es?

Am Montagvormittag hat der Prozess gegen Berktold, Bürgermeister von Seeg (Kreis Ostallgäu), begonnen. Der 49-jährige Jurist und ein weiterer Mann sowie dessen Ehefrau müssen sich wegen gewerbsmäßigen Betruges in Millionenhöhe und wegen des Vorwurfs der Untreue verantworten. Es geht unter anderem um 2,1 Millionen Euro. Im Falle der Frau wird es wegen ihres gesundheitlichen Zustandes laut Gericht einen eigenen Prozess geben.

Um zu verstehen, was die Staatsanwaltschaft den Angeklagten zur Last legt, muss man folgendes wissen: In Seeg gibt es eine Pflegeeinrichtung, die Ende der 1940er-Jahre entstanden ist. Das Konstrukt dahinter ist besonders: Seeger bauten das Heim unter der Leitung des damaligen Pfarrers auf und ein Trägerverein, die Caritas-Stiftung Seeg, wurde gegründet.

Vor wenigen Jahren gab es dann Veränderungen, an denen der Seeger Bürgermeister massiv beteiligt war. Er gründete vier Gesellschaften rund um die Pflegeeinrichtung und wurde deren Geschäftsführer. Bei den GmbHs ging es um Dienstleistungen, Pflege und um Wohnbau. Außerdem übernahm er den Vereinsvorsitz.

Die stationäre Pflege wurde in eine ambulante Einrichtung umstrukturiert. Heuer sollte dann ein 14 Millionen-Euro-Projekt bekannt gegeben werden – Berktold wollte die Pflege nach eigenen Angaben zukunftsfähig aufstellen. Doch es kam anders. Am 11. Januar durchsuchte die Polizei Gebäude in Seeg und nahm Berktold und einen ehemaligen Leiter der Pflegeeinrichtung fest. Seitdem sitzen die beiden in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Bürgermeister Untreue vor

Zurück in den Gerichtssaal: Die Staatsanwaltschaft spricht in der Anklageschrift von einer zusätzlichen wirtschaftlichen Basis und von einer beruflichen Zukunft, die sich Berktold aufbauen wollte. Im Juli 2020 soll er das erwähnte Firmengeflecht gesponnen haben.

„Ab diesem Zeitpunkt war sein Handeln von dem Willen bestimmt, seine Firmen um jeden Preis mit frischem Kapital zu versorgen“, sagt die Staatsanwaltschaft. Um die neuen Unternehmen mit Geld zu füttern und um „erhebliche Liquiditätsengpässe“ zu beseitigen, hätten der Bürgermeister und der ehemalige Einrichtungsleiter die staatlichen Coronahilfen beziehungsweise den Pflege-Rettungsschirm in den Jahren 2020 bis 2022 missbraucht.

Berktold soll dafür eine Art Konstrukt entwickelt haben. Dieses sei nach außen und vor allem gegenüber der zahlenden Stelle kommuniziert, aber tatsächlich nicht so durchgeführt worden, so die Staatsanwaltschaft. So habe man maximal von den Leistungen des Pflege-Rettungsschirmes profitieren können. Die Angeklagten sollen gelogen haben, unter anderem sprachen sie von einer stationären Pflegeeinrichtung, obwohl diese bereits eine ambulante war.

Betrugsvorwurf in Seeg: Es geht um Millionen

Berktold erreichte so laut Staatsanwaltschaft zum Beispiel, dass Kosten für eine Schneefräse und eine bis dahin nicht angeschaffte elektronische Schließanlage vom Rettungsschirm bezahlt wurden. Außerdem habe er Rechnungen gefälscht. Berktold soll das Geld aus dem Schirm anschließend überwiegend auf Geschäftskonten seiner Firmen verschoben haben.

Brisant ist auch dieser Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Gab es Verzögerungen bei der zuständigen Pflegekasse, soll Berktold „mehrfach und beharrlich“ auf seine Vertrauenswürdigkeit als Bürgermeister hingewiesen haben: „Um die Dinge zu beschleunigen und rasch an das Geld zu kommen.“

Bei über 818.000 Euro kam es nicht zu einer Auszahlung, weil der Schwindel rechtzeitig aufgedeckt werden konnte, so die Staatsanwaltschaft.

Außerdem soll Berktold Geld veruntreut haben: Insgesamt geht es um 825.000 Euro, die er auf sein Privatkonto beziehungsweise auf das Konto einer seiner Gesellschaften überweisen haben soll. Zusätzlich hätte der Verein Pachtforderungen (572.000 Euro) von einer der Berktold-Gesellschaften erhalten sollen – diese seien „grundlos nicht geltend“ gemacht worden. Der Schaden für den Verein beträgt insgesamt fast 1,4 Millionen Euro.

Der ehemalige Leiter der Pflegeeinrichtung (der dann auch Leiter eines Pflegedienstes war) und dessen Ehefrau sollen laut Staatsanwaltschaft viel Geld zur Tilgung privater Schuldgen benötigt haben. Sie bekamen unberechtigt über 270.000 Euro aus dem Corona-Rettungsschirm, so der Vorwurf. Der Angeklagte soll durch „gezielte Täuschung“ von Verantwortlichen Firmengeld von über 104.000 Euro auf seine Privatkonten überwiesen haben.

Staatsanwaltschat wirft Bürgermeister unerlaubten Waffenbesitz vor

Und noch ein Detail in der Anklageschrift sticht hervor: Berktold wird zusätzlich noch unerlaubter Besitz von Waffen und Munition vorgeworfen. Denn am Tag der Festnahme des Bürgermeisters fanden die Beamten unter anderem ein Gewehr und eine Pistole sowie über 3000 Stück Munition. 250 Schuss Munition lagerten laut Staatsanwaltschaft ohne Sicherheitsvorkehrungen in einer Plastikdose in einem Regal im Keller des Wohnhauses. Minderjährige Kinder, die in dem Haus leben, hätten darauf Zugriff haben können. Das soll Berktold gewusst haben. Die Kripo Kempten stellte die Waffen sicher.

In der Vergangenheit wies der Anwalt von Berktold die Vorwürfe zurück. Der Vorsitzende Richter sprach von einem Kontakt, den es vor der Verhandlung zwischen Staatsanwaltschaft, Kammer und Verteidigung gegeben habe. Dabei ging es auch um eine mögliche Verständigung. Erstmal sei diese aber vom Tisch, sagte Richter Leppich.

Er will den beiden Schöffen die Möglichkeit geben, den komplexen Fall überhaupt erstmal zu verstehen. Er zitierte aus den Vorbesprechungen: Dabei ging es auch um die Frage, ob sich Berktold persönlich bereichtert habe. Der Oberstaatsanwalt habe dabei bestätigt, dass er das Geld nicht genutzt habe, um sein Leben zu finanzieren. Er nutzte das Geld fürs eine Gesellschaften. Dort soll er Finanzlücken geschlossen haben. Der ehemalige Einrichtungsleiter soll ein umfangreiches Geständnis abgegeben haben.

Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur weisen die Verteidiger des CSU-Politikers die Vorwürfe gegen ihren Mandanten in Teilen zurück und beschuldigen dagegen den mitangeklagten Leiter eines Pflegedienstes der Lüge. Dies teilte der Vorsitzende Richter der Strafkammer zu einem Gespräch der Parteien im Vorfeld des Prozesses mit. Zu einem späteren Zeitpunkt wollten die Verteidiger des Bürgermeisters eine Erklärung in dem Verfahren abgeben.