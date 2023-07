Brigadegeneral aus Berlin: Von der Tegelberg-Übung für die Landesverteidigung lernen

Wenn Polizei und Bundeswehr zusammen in den Einsatz ziehen, ist die Situation besonders dramatisch. 100 Einsatzkräfte üben am Tegelberg eine Terror-Situation.

Keine drei Meter fliegt sie an den Journalisten vorbei und explodiert in der Luft. Es ist eine Art Granate, die der vermummte Mann vom Spezialeinsatzkommando geworfen hat. Sie soll Straftäter irritieren. Und lässt Beobachter zusammenzucken. Ohrenbetäubend nah dabei durften wir am Mittwoch sein, als Polizei und Bundeswehr auf 1300 Metern Höhe übten, gegen Terroristen zu kämpfen. Zu Fuß, in Hubschraubern und gepanzerten Fahrzeugen, 100 Einsatzkräfte. Der Ort: die Rohrkopfhütte auf dem Tegelberg, Ostallgäu. Name der Übung: Alpentex.

Das Szenario: Wenn sich Polizisten und Soldaten zusammentun, muss die Lage schlimm sein. Und dafür trainierten die Einsatzkräfte. Es war ein erfundenes Szenario, aber kein unrealistisches: Nach einem Anschlag mit vielen Toten und Verletzten flüchten einige der Terroristen in die Berge. Es besteht die Gefahr, dass sie dort ein Trinkwasserreservoir zerstören.

Darf die Bundeswehr überhaupt einschreiten, wenn es um innere Angelegenheiten geht? Ja, sagt Dr. Claudia Strößner, Präsidentin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Sie steht vor der Rohrkopfhütte und beobachtet die Übung. Die Bundeswehr darf dann um Unterstützung gebeten werden, wenn die Polizei personell und technisch an ihre Grenzen kommt. Etwa bei einer fortschreitenden und andauernden Terrorlage. Dann sind nicht nur weitere Einsatzkräfte eine Hilfe, sondern auch die technische Ausstattung der Bundeswehr.

Polizei und Bundeswehr: Wer hat das Kommando? Wenn sie bei inneren Angelegenheiten zusammenarbeiten, hat die Polizei das Kommando, das ist gesetzlich geregelt.

Wer nahm teil? Neben verschiedenen Polizeieinheiten unter anderem auch die Gebirgsjäger aus Füssen und Sanitätsregimenter.

Wozu war die Übung gut? Schon die monatelange Vorbereitung auf die Übung habe etwas gebracht, sagt Claudia Strößner und nennt ein Beispiel: Als Mitte Juni ein Mann bei Schloss Neuschwanstein zwei Frauen einen Abhang hinunterstieß (wir berichteten), war nicht nur die Polizei schnell am Einsatzort, sondern auch die Rettungsorganisationen waren zügig da, etwa die Bergwacht. So wurden die Frauen nicht lange nach der Tat aus der Schlucht geholt. Eine von ihnen überlebte. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten Polizei und Rettungsorganisationen bereits eng zusammen, um die Anti-Terror-Übung vorzubereiten. Und so habe die Absprache rund um die Rettung der Frauen noch schneller und unkomplizierter funktioniert als sonst. Ebenfalls während der langen Vorbereitungen lernten Polizisten und Soldaten die jeweils andere Arbeitsweise kennen. Es ging nicht nur darum, Taktiken kennenzulernen, sondern auch die jeweils andere Ausstattung.

Wenn es jetzt zum Fall der Fälle käme: ... würde da die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bundeswehr also klappen? „Definitiv ja“, sagt Pascal Seidl von den Zentralen Einsatzdiensten der Polizei Kempten. Er hat an der Übung und deren Vorbereitung teilgenommen und hält sie für einen Erfolg.

Was war besonders? Es war die dritte Übung dieser Art zwischen Polizei und Bundeswehr in Bayern. Bisher wurde aber noch nie außerhalb einer Kaserne geübt. Allein 250 Polizisten waren eingesetzt, um das Übungsgelände abzuriegeln, Wanderer aufzuhalten, Straßen kurzzeitig abzusperren.

Terroristen kommen aus dem Wald: Wenige Meter von der Stelle entfernt, an der Claudia Strößner uns über die Übung informiert, rennen zwei Männer mit Gewehren aus dem Wald. Sie schießen auf vier Polizisten der Alpinen Einsatzgruppe. Die Beamten waren auf dem Weg zum fiktiven Trinkwasserreservoir, um es zu schützen. Drei werden verletzt. Sie rufen die Bundeswehr um Unterstützung. Die kommt in gepanzerten Fahrzeugen, schiebt sich zwischen die Beamten und die Stelle, von der aus die Terroristen angriffen. Soldaten versorgen die Verletzten, zwei werden in schwere Fahrzeuge gelegt, ein anderer wird per Winde hinauf in den Polizeihubschrauber gezogen. Wenig später greift das Spezialeinsatzkommando ein. Wieder fallen Schüsse. Ein Terrorist wird aus einem Bundeswehrhubschrauber heraus erschossen. Den anderen stellen Beamte am Boden.

Blick auf den Krieg: Wie beim Krieg Russlands gegen die Ukraine zu sehen sei, könne der Angriff auf ein Land ebenfalls terrorähnliche Szenarien auslösen. Etwa wenn Bauwerke wie Staudämme zerstört werden, sagt Brigadegeneral Andreas Henne aus Berlin, der die Übung beobachtete. „Deshalb ist es uns wichtig, dass wir auch im Zeitalter der Bündnisverteidigung eng mit den Bundesländern zusammenarbeiten, um solche Situationen zu üben.“ Der Schwerpunkt der Bundeswehr liege nicht nur in anderen Regionen Europas, sondern auch in Deutschland selbst. „Denn Landesverteidigung findet hier statt.“ Und die Erfahrungen aus Übungen wie hier seien auch wichtig „für unsere Aufgabe der Bündnisverteidigung“, sagt Henne.

Wie geht es weiter? Die Übung wird intern aufgearbeitet, es wird geprüft, wo die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bundeswehr noch besser laufen kann. Von all diesen Informationen profitieren auch die anderen Polizeipräsidien Bayerns. Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sind für die kommenden Jahre weitere Übungen im Freistaat geplant.