Bürgermeister von Seeg offiziell angeklagt: Das droht Markus Berktold nun

Plus Gewerbsmäßiger Betrug, Untreue, illegaler Waffenbesitz: Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen die Beschuldigten sind massiv. Nun gibt es neue Einzelheiten.

Der Bürgermeister von Seeg, Markus Berktold, soll sich wegen gewerbsmäßigen Betrugs in Millionenhöhe, Untreue und illegalem Waffenbesitz vor Gericht verantworten. Die zuständige Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) hat jetzt Anklage gegen den 49-jährigen CSU-Politiker erhoben. Neben Berktold sind ein weiterer Mann (41 Jahre) und dessen Ehefrau (31) angeklagt. Für alle drei Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wiegen schwer: Der Pflegekasse ist laut Anklageschrift ein Schaden von über 2,1 Millionen Euro entstanden. Zusätzlich sollen gut zwei Millionen Euro veruntreut worden sein. Im Zentrum des Falles stehen eine Pflegeeinrichtung und ein Verein – die Caritas-Stiftung Seeg.