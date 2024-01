Dachstuhl in Oy-Mittelberg brennt - zwei Leichtverletzte

In einem Wohnhaus bei Oy-Mittelberg ist heute Vormittag ein Brand ausgebrochen. Das ist derzeit bekannt.

In Oy-Mittelberg im Oberallgäu ist derzeit die Feuerwehr im Einsatz. In einem Wohnhaus in Schwarzlachenmoos im Ortsteil Oberzollhaus ist heute gegen 9.20 Uhr ein Zimmerbrand ausgebrochen, berichtet die Polizei. Das Feuer breitete sich jedoch weiter aus. Mittlerweile brennt auch der Dachstuhl des Hauses, wie ein Sprecher der Einsatzzentrale der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt.

Brand bei Oy-Mittelberg: Zwei Menschen leicht verletzt

Laut aktuellen Kenntnisstand sind zwei Menschen leicht verletzt. Sie werden derzeit mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung untersucht. Die Rauchsäule des Brandes ist von Weitem sichtbar.

Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus, in dem sich zwei Wohnungen befinden.

Weitere Informationen folgen. (AZ)