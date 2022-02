Diskussionen um geplantes Konzert von Xavier Naidoo in Füssen

Plus Das bislang geplante Konzert des Sängers beschäftigt die Menschen im Allgäu und führt zu reichlich Diskussion. Auch die Polizei Füssen "bewertet die Situation".

Der umstrittene Sänger Xavier Naidoo soll im Sommer beim Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen ein Open-Air-Konzert geben. Was die Veranstalter bei Vertragsabschluss im Jahr 2019 noch freute, sorgt jetzt für Diskussionen. „Was haltet ihr davon?“, fragte die Allgäuer Zeitung ihre Leserinnen und Leser. Über 8000 Menschen erreichte diese Frage, einige von ihnen antworteten auf der Facebook-Seite der Allgäuer Zeitung.