Experte zu Canyoning in der Starzlachklamm: "Es bleibt ein Verletzungsrisiko"

Seit Jahren ist die Starzlachklamm beliebt bei Canyoningsportlern, die sich an Wasserfällen abseilen, in Gumpen springen oder Felsen hinabrutschen: Am 3. September geschah dort ein tödlicher Unfall.

Plus Julian Reischmann führt Canyoningtouren durch die Starzlachklamm. Er weiß, welche Schutzmaßnahmen gelten. Warum wurde die Tour am 3. September nicht abgesagt?

Von Silvia Reich-Recla

Es war eine Tragödie Anfang September in der Starzlachklamm: Bei schnell steigenden Wassermassen kam eine junge Frau bei einer geführten Canyoningtour ums Leben, zwei Männer mussten verletzt ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen vier Guides aus dem Allgäu. Sie sind für Anbieter tätig, die unter dem Dach des Verbands Allgäuer Outdoorunternehmen (VAO) wirken. Nur sie haben die Genehmigung, in der Klamm Touren zu führen. Aber welche Sicherheitsstandards gelten, wie sind die Guides ausgebildet? Fragen an Julian Reischmann vom Vorstand des VAO.

