06:54 Uhr

Faschingszug in Kempten: Ein rassistischer Spruch macht den Anfang

Plus Die Innenstadt von Kempten ist fest in närrischer Hand, als 51 Gruppen durch die Straßen ziehen. Bis in die Nacht wird gefeiert. Ein Wagen erntet Buhrufe.

Von Jochen Sentner

In der Kotterner Straße drängen sich Mäschkerer an beiden Seiten, Vampire, Geister und Müllmänner säumen die Bahnhofstraße, an der Residenz harren Insekten aller Art mit Gangstern, Putzmännern und leichten Mädchen in Zehnerreihen hintereinander aus. Die Innenstadt ist fest in närrischer Hand. Und dann kommt er ums Eck – mit Musik, Wagen und Scharen von Hexen und Hästrägern. Der Kemptener Faschingsumzug wird mit „Kemptna - Hexe“ und „Schalmei - hup nei“ empfangen.

„So viel war noch nie los beim Umzug“, heißt es von erfahrenen Umzugsbesuchern. „Viel besser als vergangenes Jahr“, sagt eine pinkgestreifte Tigerin später am Rathausplatz, die einen Wikinger und Klempner Mario im Schlepptau hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

