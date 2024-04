Fehler im Urteil gegen Seeger Bürgermeister? Anwalt legt Revision ein

Plus Fünf Jahre und sechs Monate soll Bürgermeister Markus Berktold ins Gefängnis. Sein Anwalt sieht gleich mehrere Fehler im vergangenen Prozess. So geht es weiter.

Für völlig überzogen hält Rechtsanwalt Robert Chasklowicz das Urteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth im Seeger Betrugsprozess. Der Verteidiger des im Gefängnis sitzenden Bürgermeisters Markus Berktold ( CSU) hält die im Januar verhängte Strafe von fünf Jahren und sechs Monaten für zu hoch. Immer wieder machte Chasklowicz das deutlich und kündigte an, in Revision zu gehen. Diesen Schritt musste der Anwalt noch begründen - das hat er nun gegenüber dem Landgericht Nürnberg-Fürth getan.

Rückblick: Am 11. Januar wurde der Bürgermeister der Ostallgäuer Gemeinde Seeg zu fünf Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Berktold und ein weiterer Angeklagter, der Ex-Leiter einer Pflegeeinrichtung, während der Corona-Pandemie bis zu 2,1 Millionen Euro aus dem sogenannten Pflege-Rettungsschirm zu Unrecht erhalten hatten. Dafür hatten sie Rechnungen zum Teil gefälscht.