Allgäu

vor 32 Min.

Flammen in Sehenswürdigkeit: Römerturm in Kaufbeuren brennt

Der Römerturm in Kaufbeuren brennt am Samstagmorgen.

Von Alexander Vucko

Einsatz am Samstagmorgen in einer Kaufbeurer Sehenswürdigkeit: Der Römerturm in Großkemnat brennt. Die Ermittlungen laufen.

Schreck am Samstagmorgen: Der Römerturm in Kaufbeuren (Großkemnat) brennt. Mehrere Feuerwehrwehren rückten gegen 6 Uhr aus, nachdem ein Dachstuhlbrand in der Kaufbeurer Sehenswürdigkeit gemeldet worden war. Wie Stadtbrandrat Christian Martin berichtet, schlugen Flammen aus dem hölzernen Aufbau der historischen gut 25 Meter hohen Burganlage, die im Westen hoch über der Stadt steht. Die Einsatzkräfte löschten von der Drehleiter aus. Gleichzeitig kämpften sich Feuerwehrleute mit Atemschutzausrüstung über die hölzerne Treppe zu den Flammen hinauf. Wie Martin weiter berichtete, gibt es glücklicherweise ein Betondecke, die den hölzernen Aufbau vom unteren Teil des Turm mit seiner Treppe, die ebenfalls aus Holz ist, trennt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf den gesamten Dachstuhl und den unteren Teil des Bauwerks verhindern. Brand in Römerturm in Großkemnat Der Brand war nach dem schnellen Einsatz der Feuerwehren schnell unter Kontrolle. Den Saschaden kann die Polizei noch nicht beziffern. Verletzt wurde bei dem Feuer und dem folgenden Einsatz der Rettungskräfte nach ersten Erkenntnissen niemand. Nun laufen die Ermittlungen, was den Brand in dem historischen Gemäuer ausgelöst haben könnte. Die Brandfahnder der Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen. Einsatzkräfte berichten, dass die Tür zum Turm nicht verschlossen war. Es soll aber auch keine Einbruchsspuren gegeben haben. Unklar war am Samstagmorgen noch, ob der Zugang üblicherweise versperrt ist. Noch ist auch nicht bekannt, wer die Feuerwehr gerufen hat. Großer Einsatz am Morgen in Kaufbeuren Im Einsatz waren 45 Männer und Frauen der Feuerwehren Oberbeuren, die gerade auf dem Rückweg von einem anderen Einsatz waren, Kleinkemnat und Kaufbeuren - zudem der Rettungsdienst und die Polizei. Nachdem das Feuer gelöscht und der Einsatzort gesichert wurde, schauen sich derzeit noch Mitglieder der Kaufbeurer Jugendfeuerwehr im Rahmen einer Exkursion im Umfeld des Brandorts um. Die Jungen und Mädchen verbringen gerade ein Wochenende mit Übernachtung in der Kaufbeurer Hauptfeuerwache.

