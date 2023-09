Forscher lüften das Geheimnis um den „Eisprinzen“ aus dem Unterallgäu

Von Benedikt Dahlmann - vor 48 Min.

Vor zwei Jahren entdeckten Archäologen in Mattsies ein frühmittelalterliches Kindergrab. Nun haben sie ihre Forschungsergebnisse vorgestellt. Wer ist dieser Junge?

Eigentlich wäre es die perfekte Szenerie: ein prachtvolles Schloss unweit der sieben Hügel Bambergs, umschlossen von einem majestätischen Garten mit hohen Hecken. Es wäre die perfekte Szenerie für das mysteriöse Grab eines Kindes, über das man lange Zeit nicht viel mehr wusste, als dass es ein möglicher künftiger Herrscher aus dem siebten Jahrhundert war, der – warum auch immer – in der Unterallgäuer Ortschaft Mattsies (Markt Tussenhausen) begraben wurde. Doch anstelle des Kindes wartet hinter den Hecken von Schloss Seehof in Memmelsdorf bei Bamberg Johann Tolksdorf vom Landesamt für Denkmalpflege. Er hat die Ausgrabungen in Mattsies geleitet und gibt an diesem Tag mit seinem Team Aufschluss über das Rätsel des „Eisprinzen“.

„Die Überreste des Kindes sind mittlerweile bei Eva Kropf, einer privaten Anthropologin in Ingolstadt“, sagt Johann Tolksdorf. Sie war es, die Alter, Geschlecht und die vermutete Todesursache bestimmen konnte: zweijähriger Bub, sehr wahrscheinlich gestorben an einer schweren beidseitigen Mittelohrentzündung. Ein Großteil der restlichen Arbeit fand aber hier in Schloss Seehof statt. Wo genau, so wünscht sich Tolksdorf, soll lieber nicht erwähnt werden. Denn das Spannende am Fund ist nur bedingt das Skelett des Kindes selbst. Es sind auch die Grabbeigaben, die von unschätzbarem Wert sind. Und es ist die Art und Weise der Ausgrabung, die den gesamten Fund so gut erhalten hat und ihn darum so kostbar macht.

