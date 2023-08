Großbrand bei Kempten: Lage beruhigt sich – Anwohner dürfen noch nicht zurück

Seit etwa drei Uhr brennt eine große Lagerhalle in Durach-Weidach. Rauch und ein beißender Gestank liegen in der Luft. Der Einsatz läuft.

Ein Großbrand bei Kempten beschäftigt seit der Nacht von Montag auf Dienstag Feuerwehren, Polizei und Rettungskräfte: In einer Lagerhalle am Sportplatzweg in Durach-Weidach war gegen 2.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen, das sich zu einem Großbrand entwickelte. Die Löscharbeiten der Feuerwehren, die mit einem Großaufgebot anrückten, dauerten über Stunden hinweg.

Am Dienstagmittag teilt das Landratsamt Oberallgäu mit, dass der Brand der Lagerhalle in Durach/Oberkottern unter Kontrolle sei. Die Löscharbeiten müssten dennoch weitergehen.

In der Logistikhalle war offenbar Granulat eingelagert, was das Löschen enorm erschwerte. Blau-grauer Rauch und Gestank zogen bis in den Mittag hinein nahezu über die ganze Stadt Kempten und hinunter ins Illertal bis nach Dietmannsried.

Anwohner sollten Fenster und Türen weiter geschlossen halten, Lüftungs- und Klimaanlagen nicht anschalten und das Gebiet weiterhin meiden, heißt es auch noch am Dienstagmittag. Eine unmittelbare Gefahr bestehe jedoch nicht. Sollten Menschen allerdings im Lauf des Tages Atemwegsprobleme bekommen, sollten sie sofort den Notruf wählen.

Feuer in Lagerhalle bei Kempten-Durach: Rauch und Gestank in der ganzen Stadt

Bereits in der Nacht mussten Anwohner in unmittelbarer Nähe der brennenden Halle ihre Wohnungen verlassen. Einsatzkräfte fuhren durch die betroffene Gegend, warnten in Lautsprecherdurchsagen vor dem Rauch. Auch die Warn-App NINA schlug an. "Es besteht keine Gefahr. Bitte schließen Sie vorsorglich Fenster und Türen und halten Sie diese geschlossen", hieß es darin. Zeitgleich wurde für die Betroffenen der Evakuierung eine Sammelstelle eingerichtet.

Am Dienstagvormittag konnten die Menschen noch immer nicht zurück in ihre Wohnungen. Die Gefahr sei laut Medizinern zu groß. Helferinnen und Helfer versorgten die Betroffenen mit Essen und Trinken. Zwischenzeitlich mehr als 90 Menschen hatten die Einsatzkräfte an der Sammelstelle bei der Landbäckerei Sinz versorgt. Mittlerweile sind es noch um die 60 - ein Teil ist bei Bekannten oder Verwandten untergekommen.

Zwei betroffene Seniorinnen lobten die Einsatzkräfte: „So toll, dass alles reibungslos geklappt hat“, sagte eine 83-Jähre, die nachts durch einen lauten Knall geweckt worden war. Dann sah sie aus dem Fenster „nur Rot“. Ihre Freundin (84), die nebenan lebt, wurde von den Nachbarn geweckt. Beide hoffen, bald nach Hause zu können. Sie tragen noch ihr Nachthemd - für mehr war in der Nacht keine Zeit.

Brand bei Kempten in Durach-Weidach: Das berichten Anwohner

Anwohner berichteten Reportern der Allgäuer Zeitung vor Ort, dass sie schon vor Zubettgehen einen seltsamen Geruch wahrgenommen hätten - nachts wachten sie dann durch einen lauten Knall auf. Da brannte die Halle bereits lichterloh.

Einige Menschen sorgten sich um ihre Katzen, die noch in den Wohnungen seien. Einsatzkräfte besorgten Medikamente für Anwohner, die darauf angewiesen sind - aber auch beispielsweise Hundefutter für Tiere, die gerettet wurden.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Fahrzeugen im Einsatz und konnte das Feuer auf die Logistikhalle begrenzen. Diese brannte jedoch komplett nieder - der Schaden dürfte in die Millionen gehen.

Großbrand bei Kempten: Blaulichteinsatz läuft

Laut Einsatzzentrale der Polizei wurden bei dem Brand bei Kempten auch etliche Autos in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie fingen wegen der großen Hitze Feuer, auch umliegende Gebäude wurden beschädigt.

In der brennenden Halle war früher ein Lager eines großen Möbelhauses in Kempten. Inzwischen wird die Halle anderweitig genutzt.