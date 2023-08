Großbrand in Kempten: Lagerhalle brennt, Blaulicht-Einsatz läuft

Seit etwa drei Uhr brennt eine große Lagerhalle in Kempten. Rauch und ein beißender Gestank liegen in der Luft. Der Einsatz läuft.

In Kempten beschäftigt ein Großbrand seit der Nacht Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte. Am Sportplatzweg im Stadtteil Kottern brennt seit etwa 2.45 Uhr eine Lagerhalle. Noch immer seien Flammen zu sehen, hieß es am frühen Dienstagmorgen bei der Polizei.

In der Logistikhalle war offenbar Granulat eingelagert, was die Löscharbeiten enorm erschwert. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten - eine unmittelbare Gefahr bestehe jedoch nicht. Rauch und Gestank ziehen nahezu über die ganze Stadt Kempten und hinunter ins Illertal bis nach Dietmannsried.

Feuer in Lagerhalle in Kempten: Rauch und Gestank in der ganzen Stadt

Bereits in der Nacht mussten Anwohner in unmittelbarer Nähe der brennenden Halle ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden in einer Sammelstelle betreut.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Fahrzeugen im Einsatz und konnte das Feuer auf die Logistikhalle begrenzen. Diese brannte jedoch komplett nieder - der Schaden dürfte in die Millionen gehen.

Großbrand in Kempten: Blaulichteinsatz läuft

Laut Einsatzzentrale der Polizei seien bei dem Brand in Kempten auch etliche Autos in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie fingen wegen der großen Hitze Feuer, auch umliegende Gebäude wurden beschädigt.

In der brennenden Halle war früher ein Lager eines großen Möbelhauses in Kempten. Inzwischen wird die Halle anderweitig genutzt.