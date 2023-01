Nach tödlichem Unfall in Scheidegg: "Wie lange noch müssen Unschuldige sterben?"

Plus Nach dem tödlichen Unfall in Scheidegg fordert ein ehemaliger Oberstaatsanwalt aus Kempten Maßnahmen. Er wählt deutliche Worte – und verzichtet auf sein Auto.

„Wie lange noch müssen Unschuldige sterben, weil ein uneinsichtiger, seniler und fahruntüchtiger Senior am Steuer sitzen darf?“ Harte Worte wählt Alfred Stoffel aus Kempten mit Blick auf einen tödlichen Unfall in Scheidegg. Dort hatte ein 89-Jähriger mit seinem Auto zwei Frauen und einen Kinderwagen erfasst; eine 64-Jährige starb.