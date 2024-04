Allgäu

17:20 Uhr

Nach Vorfall in Kaufbeuren: Das sagt der "Anzeigenhauptmeister" selbst

Der als "Anzeigenhauptmeister" bekannte 18-jährige Niclas Matthei war am Donnerstag in Kaufbeuren unterwegs. Zahlreiche junge Fans warteten auf ein Foto mit der Social-Media-Bekanntheit.

Plus Der selbsternannte "Anzeigenhauptmeister" geht bei einem Streit in Kaufbeuren zu Boden. Wie geht es ihm? Und was hält er jetzt von Kaufbeuren?

Von Manuel Weis

Die Nachricht verbreitete sich schnell. Erstaunlich schnell. Niclas Matthei aus Sachsen-Anhalt, der in den vergangenen Wochen als selbst ernannter Anzeigenhauptmeister bekannt wurde und über Ostern sogar in einem der viel beachteten Comeback-Videos von TV-Entertainer Stefan Raab auftauchte, ging seiner selbst gewählten Arbeit am Donnerstag in Kaufbeuren nach.

Fünf Stunden Anreise hat der 18-Jährige auf sich genommen, um in der Buronstadt das zu tun, was ihn bekannt gemacht hat: Falschparker aufzuschreiben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

