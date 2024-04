Polizei äußert sich zu "Anzeigenhauptmeister"-Vorfall in Kaufbeuren

Der Besuch des "Anzeigenhauptmeisters" in der Stadt hat deutschlandweit Schlagzeilen gemacht. Die Polizei reagiert – und appelliert an die Bürger.

Der selbst ernannte "Anzeigenhauptmeister", der zuletzt im Internet Bekanntheit erlangte, beschäftigt die Polizei in Kaufbeuren auch am Tag nach seinem Besuch im Allgäu. Der 18-Jährige, der bürgerlich Niclas Matthei heißt, dokumentierte in der Buronstadt ein falsch parkendes Fahrzeug, als er mit einer Passantin in Streit geriet.

Als diese versuchte, ihm sein Handy zu entreißen, und ihn dabei augenscheinlich leicht berührte, stürzte Matthei mitsamt seines Fahrrads zu Boden. Nach eigenen Angaben hat er deshalb Anzeige erstattet. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West kommentierte das noch nicht – auch, weil die Befragungen noch andauern würden. (Lesen Sie auch: Verrückte Stunden in Kaufbeuren: Das sagt der "Anzeigenhauptmeister" zu seinem Besuch im Allgäu)

Anzeigenhauptmeister in Kaufbeuren: Video geht viral

Die Polizei würde mittlerweile ohnehin "von Amtswegen" ermitteln und die Erkenntnisse, zu denen auch die mittlerweile viral gegangenen Videos des Vorfalls gehören, der Staatsanwaltschaft übergeben. Matthei selbst wurde beim Sturz keinesfalls nennenswert verletzt.

Schon im Kaufbeurer Krankenhaus, das er als "sehr gut" bewertete, machte er ein Bild mit dem Team, das er später auf seinen Internet-Kanälen veröffentlichte. Bei seiner Abreise am Donnerstagnachmittag stand er zudem einer Gruppe jugendlicher Fans am Kaufbeurer Bahnhof Rede und Antwort. Er verriet dort auch, an diesem Tag 15 Falschparker erwischt zu haben. Bis Freitagnachmittag habe er diese aber noch nicht der örtlichen Polizei gemeldet, heißt es von der Pressestelle. Matthei könne dies aber noch nachholen.

Polizei reagiert auf Anzeigenhauptmeister

Die Polizei appelliert: "Wer niemals falsch parkt, muss sich auch über einen Anzeigenhauptmeister keine Gedanken machen", wohl wissend, dass die Aktivität des Mannes bei Weitem nicht nur Befürworter findet. Matthei hat sich selbst zum Ziel gesetzt, in jeder deutschen Stadt Falschparker anzuzeigen. Wohin es den 18-Jährigen als Nächstes verschlägt, ist unklar. Das verrate er nicht im Vorfeld, sagte er.

Der "Anzeigenhauptmeister" Niclas Matthei streift seit mehreren Monaten mit seinem Fahrrad durch das Land, um Falschparker anzuzeigen. Er sagt selbst, er habe den Kommunen 2023 damit 140.000 Euro eingebracht. Bundesweit bekannt wurde der 18-Jährige vor einigen Wochen durch eine Reportage von "Spiegel TV". Videos seiner Streifenfahrten gingen anschließend im Netz viral.