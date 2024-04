Polizei vernimmt Jugendlichen nach Großeinsatz in Memmingerberg

Mit zwei Dutzend Streifen war die Polizei in dem Unterallgäuer Ort präsent. Anwohner einer Schule hatten Schüsse gehört. Was bisher bekannt ist.

In einem Wohngebiet in Memmingerberg (Kreis Unterallgäu) in der Nähe des Flughafens Memmingen hat es am Mittwoch einen großen Polizeieinsatz gegeben. Etliche Beamte mit schusssicheren Westen und Helmen waren angerückt.

Was war geschehen? Um kurz nach 12 Uhr war der Polizei gemeldet worden, dass ein Schuss oder mehrere Schüsse gefallen sein sollen. Mit 24 Streifen rückten die Beamten an. Dazu zählten auch Bereitschaftspolizisten, die derzeit routinemäßig in verschiedenen Dienststellen arbeiten, sagt Polizeisprecher Holger Stabik im Gespräch mit unserer Redaktion.

Polizei durchsucht Schulgelände nach vermeintlichen Schüssen

Die Beamten durchsuchten das Wohngebiet und gingen Hinweisen von Zeugen nach. Auch das Gelände der Schule durchforsteten sie. Wegen der Osterferien waren dort keine Kinder und Lehrer. Schließlich wurden sie auf einen Jugendlichen aufmerksam, der eventuell für den Schuss verantwortlich gewesen sein könnte. Aus Sicherheitsgründen baten die Beamten die Anwohner, in ihren Wohnungen zu bleiben. Dann stellten sie den Jugendlichen. Eine Waffe wurde laut Stabik nicht bei ihm gefunden. Nach ihr suchten die Beamten, wofür sie auch Mülltonnen öffneten. Der Jugendliche wurde vernommen. Ob er tatsächlich den Schuss abgegeben hat, müsse ermittelt werden.

Um 15 Uhr rückten die meisten der Polizisten wieder ab. Nach ersten Erkenntnissen am Mittwochnachmittag seien die Anwohner während des gesamten Einsatzes nicht in Gefahr gewesen, sagt Holger Stabik. Im Wohngebiet selbst war es ruhig. Manche Anwohner bezogen Position auf ihrem Balkon und verfolgten den Einsatz der Polizei. Aussprüche wie „Öfter mal was Neues“, „Heidanei“ und „Besser als Fernsehen“ waren zu hören. Ein Anwohner schilderte, wie die Polizei die am Gehweg für die Leerung bereitstehenden Mülltonnen durchsuchte. „Vielleicht war es ein Fall von häuslicher Gewalt“, spekuliert er.

Anwohner in Memmingerberg erschrocken über große Polizeipräsenz

Weitere Anwohner kehrten per Auto und Rad zu ihren Wohnhäusern zurück, schienen erst erschrocken über so viel Polizeipräsenz, dann neugierig. Mehrere Beamte in Spezialkleidung verließen gegen 14.40 Uhr einen der Häuserblocks. Im Anschluss rückte die Polizei mit den Fahrzeugen aus dem Wohngebiet ab.