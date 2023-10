Rätsel um toten Mann von Wangen: Nicht jede Leiche kann identifiziert werden

Noch gibt es keine neuen Erkenntnisse zum mysteriösen Toten in der Argen in Wangen. Die Polizei bereitet nächste Schritte vor.

Wer ist der der immer noch unbekannte Mann, dessen Leiche am 18. September unterhalb des Wangener Argenwehrs im Fluss gefunden worden war? Diese Frage gibt auch gut zwei Wochen später nach wie vor Rätsel auf. Während die Polizei weitere Mittel zur Aufklärung des mysteriösen Falls in Vorbereitung hat, stellt sich heraus: Es gibt immer wieder Funde von Leichen, die nur sehr schwer oder gar nicht identifiziert werden können.

Toter Mann in Wangen: Identität ist noch nicht geklärt

„Es gibt noch keine neuen Erkenntnisse“, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Ravensburg zum aktuellen Ermittlungsstand. Mehrfache Zeugenaufrufe hatten nicht gefruchtet. Deshalb ist nach wie vor nicht klar, wer der unbekannte Tote ist beziehungsweise wie und wo er starb. Klar ist nur: Eine Fremdeinwirkung schließt die Polizei aus. Und der Fundort dürfte nicht der Todesort sein.

Trotz bislang erfolgloser Bemühungen, geben die Ermittler indes nicht auf. Aktuell werde ein grafisches Bild vom Gesicht des Mannes vorbereitet. Mit ihm möchte die Polizei in Kürze an die Öffentlichkeit gehen – in der Hoffnung, dass sich doch noch jemand meldet, der den Unbekannten gekannt hat. Die Grafik liege derzeit zur Freigabe bei der Staatsanwaltschaft, so die Sprecherin.

So mysteriös der Fall auch klingt und sein mag: Ein Einzelfall ist er nicht. Allein im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums mit den Landkreisen Ravensburg, Bodensee und Sigmaringen werden zehn tot aufgefundene Menschen geführt, deren Identität bislang nicht geklärt werden konnte.

Nicht alle Toten können identifiziert werden

Die Fälle reichen bis ins Jahr 1981 zurück. Im gesamten Land Baden-Württemberg weist die Statistik nach Angaben der Polizei sogar 118 aus. Diese beachtlich wirkende Zahl bedeutet aber längst nicht, dass Ermittlungen zu (zunächst) unbekannt Verstorbenen oft erfolglos bleiben. Im Gegenteil: Im vergangenen Jahr gingen landesweit 23 nicht Identifizierte in die entsprechende Datei ein. Heute sind noch lediglich vier dieser Fälle offen.