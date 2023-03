Rahel (7) kam mit einem Herzfehler auf die Welt – und trifft nun ihren Lebensretter

Plus Rahel aus Dietmannsried kam mit nur einer Herzhälfte auf die Welt. Dass sie überlebte, gilt als Wunder. Die Siebenjährige besuchte ihren Lebensretter in Berlin.

Rahel hatte einen Wunsch frei. Sie hätte eine neues Zimmer bekommen können. Vielleicht auch ein Baumhaus, einen Rundflug oder einen Tag als Prinzessin. Auf Ansinnen wie diese hatten sich die ehrenamtlichen Wünscheerfüller der Organisation „Make a Wish“ für schwerkranke Kinder eingestellt. Doch nach reiflicher Überlegung entschied sich die herzkranke Siebenjährige aus Dietmannsried (Kreis Oberallgäu) ganz anders. Sie wollte nach Berlin. Um jenen Mann, zu besuchen, der ihr als Säugling bei mehreren Operationen das Leben gerettet hatte: Prof. Joachim Photiadis, Direktor am Deutschen Herzzentrum der Charité. „Ich wollte ihn kennenlernen und bei seiner Arbeit begleiten“, erzählt die fröhliche Zweitklässlerin.